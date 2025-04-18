Мораторій на удари по енергетичній інфраструктурі України минув, — Пєсков

Дмитро Пєсков, Фото: REUTERS

У п'ятницю, 18 квітня, прессекретар російського президента Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що місячний мораторій на обстріли об'єктів енергетичної інфраструктури України завершився.

Про це повідомляє російське видання «РИА новини»

«Місяць дійсно минув. Наразі жодних інших вказівок верховного головнокомандувача Володимира Путіна не було», — зазначив він.

Як відомо, Володимир Путін підтримав ідею президента США Дональда Трампа про взаємну відмову Російської Федерації та України на 30 днів від ударів по енергетичній інфраструктурі.

Водночас з 18 березня по 26 березня російська армія щонайменше 8 разів обстрілювала енергетичні об'єкти України.