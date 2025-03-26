РФ щонайменше 8 разів атакувала енергооб'єкти України після 18 березня, — радник Зеленського

Радник президента з питань комунікацій Дмитро Литвин та президент України Володимир Зеленський. Фото: LeshchenkoS

Радник президента з питань комунікацій Дмитро Литвин заявив, що з 18 березня російська армія щонайменше 8 разів обстрілювала енергетичні об'єкти України.

Про це він написав у соцмережі Х.

«Москва — місто, побудоване на брехні, і це нікого в Україні не дивує. Наприклад, у своїй заяві після зустрічей в Ер-Ріяді росіяни стверджували, що припинення вогню на енергетичних об'єктах нібито діє з 18 березня. Чому 18 березня? Тому що саме тоді вони випустили явно фейкову історію про те, що Путін нібито наказав припинити удари по енергетичній інфраструктурі України», — пише Дмитро Литвин.

Він зазначив, що з 18 березня РФ продовжує завдавати ударів по енергетичних об'єктах України.

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«Ми не будемо вдаватися в подробиці, але вже було 8 підтверджених влучень в енергетичні об'єкти. А щоночі наші сили ППО збивають близько сотні ударних безпілотників — і багато з них, ймовірно, мали на меті інші енергетичні об'єкти. Якби не наші захисники, влучень могло б бути набагато більше», — додав радник президента.

Нагадаємо, 18 березня президент РФ Володимир Путін підтримав пропозицію президента США Дональда Трампа про тимчасову відмову від ударів по енергетичній інфраструктурі на 30 днів та віддав відповідну команду військовим.

Що відомо про «30-денну тишу»?

11 березня відбулась зустріч української делегації із представниками США в Саудівській Аравії. Після зустрічі голова Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що Україна висловила готовність прийняти пропозицію США щодо тимчасового припинення вогню на 30 днів.

Своєю чергою, Володимир Зеленський підтвердив, що Україна сприймає пропозицію США щодо тимчасового припинення вогню на 30 днів, тепер «якщо «рускіє» погодяться — тиша запрацює».

Згодом, 13 березня, президент РФ Володимир Путін заявив, що погоджується з пропозицією припинити бойові дії в Україні, але це має гарантувати «довгостроковий мир».

Своєю чергою, Президент США Дональд Трамп заявив, що Володимир Путін зробив «багатообіцяючу заяву, але вона не була повною».