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У Парижі завершилися переговори України з партнерами: обговорили безпеку та мир

Переговори в Парижі, 17 квітня 2025 року Х / Andrii SybihaПереговори в Парижі, 17 квітня 2025 року Х / Andrii Sybiha

Українські урядовці провели зустріч у Парижі з радниками з національної безпеки Франції, Великої Британії та Німеччини.

Сторони обговорили можливості досягнення сталого миру, зокрема припинення вогню, залучення міжнародного військового контингенту та створення системи безпекових гарантій для України.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак охарактеризував перемовини як «дуже змістовні». Міністр оборони Рустем Умєров підкреслив, що робота над гарантіями безпеки з партнерами продовжується.

Переговори в Парижі, 17 квітня 2025 року Х / Andrii SybihaПереговори в Парижі, 17 квітня 2025 року Х / Andrii Sybiha
Переговори в Парижі, 17 квітня 2025 року Х / Andrii SybihaПереговори в Парижі, 17 квітня 2025 року Х / Andrii Sybiha

Раніше Андрій Єрмак повідомляв, що в України також заплановані зустрічі з представниками США, які в цей час перебувають у Франції.

Нагадаємо, що до Парижа мали прибути держсекретар США Марко Рубіо та спецпосланець президента Дональда Трампа Стів Віткофф, щоб провести переговори з французьким керівництвом. Серед головних тем — можливість припинення війни в Україні.

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