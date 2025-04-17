У Парижі завершилися переговори України з партнерами: обговорили безпеку та мир
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- Марія Хаміцевич
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15:20, 17 квітня, 2025
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Українські урядовці провели зустріч у Парижі з радниками з національної безпеки Франції, Великої Британії та Німеччини.
Сторони обговорили можливості досягнення сталого миру, зокрема припинення вогню, залучення міжнародного військового контингенту та створення системи безпекових гарантій для України.
Керівник Офісу президента Андрій Єрмак охарактеризував перемовини як «дуже змістовні». Міністр оборони Рустем Умєров підкреслив, що робота над гарантіями безпеки з партнерами продовжується.
Раніше Андрій Єрмак повідомляв, що в України також заплановані зустрічі з представниками США, які в цей час перебувають у Франції.
Нагадаємо, що до Парижа мали прибути держсекретар США Марко Рубіо та спецпосланець президента Дональда Трампа Стів Віткофф, щоб провести переговори з французьким керівництвом. Серед головних тем — можливість припинення війни в Україні.
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