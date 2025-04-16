США і Франція обговорять у Парижі шляхи завершення війни в Україні

Стів Віткофф та Марко Рубіо, фото: Getty Images

Цього тижня до Парижа прибудуть держсекретар США Марко Рубіо та спецпосланець президента Дональда Трампа Стів Віткофф, щоб провести переговори з французьким керівництвом. Серед головних тем — можливість припинення війни в Україні.

За даними видання Politico, Рубіо планує зустрітися з міністром закордонних справ Франції Жаном-Ноелем Барро, а Віткофф — з президентом Емманюелем Макроном.

Окрім українського питання, учасники обговорень торкнуться ситуації в Ірані та митної політики — зокрема, тарифів на імпорт у США.

Видання також нагадує, що Емманюель Макрон є ключовою фігурою європейської ініціативи щодо гарантій безпеки для України після завершення бойових дій. План передбачає можливість розгортання військових сил для нагляду за дотриманням умов потенційної мирної угоди.

Нагадаємо, що Франція оголосила про оновлення своїх стратегічних підходів у сфері міжнародного партнерства. Основний акцент робиться на допомогу країнам, які найбільше цього потребують, зокрема Україні, яка визнана ключовим пріоритетом.

Раніше повідомлялось, що у Франції запропонували розмістити миротворчі сили в центральній частині України, імовірно вздовж річки Дніпро. Крім цього президент Франції Емманюель Макрон виступив проти зняття санкцій з Росії.