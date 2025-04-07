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Франція у 2025 році визначила підтримку України як пріоритет міжнародної політики

Президент України Володимир Зеленський та президент Франції Еммануель Макрон 27 березня 2025. Фото: Reuters/Sarah MeyssonnierПрезидент України Володимир Зеленський та президент Франції Еммануель Макрон 27 березня 2025. Фото: Reuters/Sarah Meyssonnier

У відповідь на зміну геополітичної ситуації Франція оголосила про оновлення своїх стратегічних підходів у сфері міжнародного партнерства. Основний акцент робиться на допомогу країнам, які найбільше цього потребують, зокрема Україні, яка визнана ключовим пріоритетом.

Про це повідомляється у рішенні Ради з міжнародних партнерств при Президентові Франції, яке було оприлюднене напередодні, інформує Укрінформ.

Як зазначається у документі, попри зменшення активності деяких партнерів, Франція разом із європейськими союзниками прагне зберігати вагоме слово на міжнародній арені.

«Франція приділяє особливу увагу країнам, що постраждали від криз і конфліктів, зокрема, через гуманітарні та відновлювальні заходи, а також через підтримку макрофінансової стабілізації. З огляду на пряму загрозу, що нависла над Європою, Франція підтверджує, що Україна вважається пріоритетом у величезній підтримці», — йдеться в документі.

Також зазначається, що оновлені орієнтири міжнародної політики були сформовані в результаті консультацій з представниками громадянського суспільства та бізнесу, і мають бути впроваджені до червня поточного року.

Раніше повідомлялось, що у Франції запропонували розмістити миротворчі сили в центральній частині України, імовірно вздовж річки Дніпро. Крім цього президент Франції Емманюель Макрон виступив проти зняття санкцій з Росії.

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