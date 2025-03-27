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Франція пропонує розмістити миротворці війська уздовж Дніпра, — AP

Миротворчі західні війська. Фото: getty imagesМиротворчі західні війська. Фото: getty images

У Франції запропонували розмістити миротворчі сили в центральній частині України, імовірно вздовж річки Дніпро.

Про це повідомляє The Associated Press.

За інформацією видання, європейські військові експерти розглядають різні сценарії для розгортання миротворців в Україні.

За словами французького чиновника, обізнаного із закритими обговореннями, Франція наполягає на варіанті розміщення миротворців «коаліції охочих» у центральній частині України, вздовж річки Дніпро, подалі від лінії фронту.

Водночас посадовець додав, що також розглядаються й інші варіанти розміщення сил підтримки ще далі від фронту. Зокрема мовиться про крайній захід України або взагалі в сусідній країні.

Раніше прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер під час онлайн-зустрічі «коаліції охочих» обговорив можливість розміщення в Україні миротворчих сил чисельністю понад 10 тисяч військових.

Нагадаємо, що Франція надасть Україні військову допомогу на суму 2 мільярди євро, до якої увійдуть ракети, системи ППО та бронемашини.

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