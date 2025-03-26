Франція виділить Україні €2 млрд військової допомоги: ракети, ППО та бронемашини

Президент України Володимир Зеленський та президент Франції Емманюель Макрон, фото: Офіс президента

Франція надасть Україні військову допомогу на суму 2 мільярди євро, до якої увійдуть ракети, системи ППО та бронемашини.

Про це повідомив президент Франції Емманюель Макрон під час пресконференції в Парижі 26 березня.

За його словами, в цю суму входять ракети до літаків Mirage 2000, ракети MICA, засоби ППО, ПТРК Milan, ПЗРК Mistral, бронемашини AMX-10RC, БТР VAB, боєприпаси, інвестиції в український ОПК та інше озброєння.

«Це боєприпаси, включно з дистанційно керованими боєприпасами. І це також виробництво техніки в Україні завдяки партнерським відносинам з нашими оборонними підприємствами», – додав Емманюель Макрон.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Франція надасть Україні військову допомогу на суму 195 мільйонів євро, яка буде профінансована за рахунок відсотків із заморожених російських активів.