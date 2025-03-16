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Союзники можуть відправити в Україну 10 тисяч миротворців, — Times

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер під час онлайн-зустрічі «коаліції охочих» обговорив можливість розміщення в Україні миротворчих сил чисельністю понад 10 тисяч військових.

Як повідомляє Times із посиланням на власні джерела, ініціатива Стармера отримала ширшу підтримку, ніж очікувалося, і до неї готові долучитися більше країн, ніж три держави, які спочатку запропонували направити своїх військових.

За попередніми даними, основну частину миротворчого контингенту можуть сформувати військові з Великої Британії та Франції. Однак конкретна інформація щодо участі країн поки що не розголошується з міркувань безпеки.

Також близько 35 країн погодилися надати зброю, матеріально-технічну та розвідувальну підтримку для місії в Україні. Це має стати стримувальним фактором для Володимира Путіна у разі припинення вогню та запобігти новому вторгненню.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що його спецпосланець США Стів Віткофф під час візиту до Москви не чекав годинами зустрічі з російським лідером Володимиром Путіним. Повідомлення про це він назвав «фейковими новинами».

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