«Зараз не час скасовувати санкції проти Росії», — Макрон
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- Світлана Іванченко
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17:00, 27 березня, 2025
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Президент Франції Емманюель Макрон виступив проти зняття санкції з Росії.
Про це він сказав у четвер, 27 березня, на пресконференції за підсумками засідання «коаліції охочих», передає на Sky News.
«Не може бути зняття санкцій до встановлення миру», — наголосив він.
Макрон також додав, що «коаліція охочих» має на меті збереження економічного тиску на тіньовий флот Росії і на деякі промислові потужності.
Раніше повідомлялось, що у Франції запропонували розмістити миротворчі сили в центральній частині України, імовірно вздовж річки Дніпро.
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