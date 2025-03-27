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«Зараз не час скасовувати санкції проти Росії», — Макрон

Президент України Володимир Зеленський та президент Франції Еммануель Макрон 27 березня 2025. Фото: Reuters/Sarah MeyssonnierПрезидент України Володимир Зеленський та президент Франції Еммануель Макрон 27 березня 2025. Фото: Reuters/Sarah Meyssonnier

Президент Франції Емманюель Макрон виступив проти зняття санкції з Росії.

Про це він сказав у четвер, 27 березня, на пресконференції за підсумками засідання «коаліції охочих», передає на Sky News.

«Не може бути зняття санкцій до встановлення миру», — наголосив він.

Макрон також додав, що «коаліція охочих» має на меті збереження економічного тиску на тіньовий флот Росії і на деякі промислові потужності.

Раніше повідомлялось, що у Франції запропонували розмістити миротворчі сили в центральній частині України, імовірно вздовж річки Дніпро.

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