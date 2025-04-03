Трампа запровадив мита для більшості країн: для України 10%, Росії у списку немає

Дональд Трамп. Фото: Marco Bello/Reuters

Президент США Дональд Трамп підписав указ, яким оголосив надзвичайний стан в економіці країни для впровадження нової митної політики. Ця ініціатива передбачає запровадження «взаємних мит» у розмірі щонайменше 10%.

Про це йдеться у документі, опублікованому на сайті Білого дому.

Президент США Дональд Трамп пояснив своє рішення необхідністю реагувати на постійний торговельний дефіцит, спричинений відсутністю взаємності у торговельних відносинах, а також іншими негативними діями з боку іноземних держав.

Як пише BBC, президент США Дональд Трамп на спеціальному заході у дворі Білого дому оголосив про запровадження мит на імпорт продукції з більшості країн світу. Нові тарифи передбачають щонайменше 10% мита на майже всі товари, що ввозяться до Сполучених Штатів, а для країн із найбільшими торговельними дефіцитами ставки будуть ще вищими.

Реклама

Для країн Європейського Союзу встановлено тариф у 20%, для В'єтнаму — 46%, Тайваню — 32%, Японії — 24%, Південної Кореї — 25%, Таїланду — 36%, Швейцарії — 31%, Індонезії — 32%, Малайзії — 24%, Камбоджі — 49%, Великої Британії — 10%, а для ПАР — 30%.

Зазначається, що Росія та Білорусь не потрапили під дію нових мит, оскільки їхня продукція не постачається на американський ринок. Для України встановлено мінімальну базову ставку в 10%, яка також застосовується до товарів з Австралії, Бразилії, Великої Британії та інших країн. Нові мита набудуть чинності 9 квітня 2024 року, а з 5 квітня всі імпортери сплачуватимуть базовий тариф.

10-відсотковий тариф додаватиметься до вже існуючих ставок. Наприклад, для Китаю загальний тариф становитиме 44% (34% + 10%), а для ЄС — 30% (20% + 10%).

Окрім цього, США запровадили 25% мита на імпорт автомобілів і запчастин. Тариф на автомобілі почав діяти з 3 квітня, а на автозапчастини — з 3 травня. До переліку оподатковуваних товарів входять легкові та вантажні автомобілі, а також десятки видів запчастин, включаючи двигуни, трансмісії, електронні компоненти та гальмівні системи. Міністерство торгівлі протягом 90 днів розробить механізм для розширення списку. Транспортні засоби, що відповідають вимогам USMCA, отримають часткове звільнення від мит.

Раніше повідомлялось, що Дональд Трамп підписав три укази про запровадження додаткових мит на товари з Канади, Мексики та Китаю, поклавши початок торгівельній війні, яка може підірвати глобальне зростання і відновити інфляцію.

Крім того, президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн засудила рішення американського президента Дональда Трампа щодо запровадження 25-відсоткових мит на імпорт сталі та алюмінію з ЄС. На її думку, ці обмеження необґрунтовані та не залишаться без відповіді.

12 березня стало відомо, що президент США Дональд Трамп скасував введення мит до 50% на імпорт канадських сталі та алюмінію.