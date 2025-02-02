Трамп запровадив додаткові мита на товари з Канади, Мексики та Китаю

Дональд Трамп. Фото: Marco Bello/Reuters

Президент США Дональд Трамп підписав три укази про запровадження додаткових мит на товари з Канади, Мексики та Китаю, поклавши початок торгівельній війні, яка може підірвати глобальне зростання і відновити інфляцію.

Про це повідомляє Reuters.

За повідомленням видання, нові тарифи набудуть чинності у вівторок о 19:01 за Київським часом. Вони передбачають:

25% тариф на більшість товарів із Канади та Мексики.

10% тариф на імпорт із Китаю, що є доповненням до вже чинних мит у розмірі до 25%.

10% мито на енергетичні продукти, зокрема імпорт сирої нафти з Канади.

Реклама

Президент США Дональд Трамп пообіцяв, що мита діятимуть доти, доки не припиниться те, що він назвав надзвичайною ситуацією, пов'язаною зі смертельним опіоїдом фентанілом та нелегальною імміграцією до США. Білий дім не надав жодних інших параметрів для визначення того, що може задовольнити вимоги Трампа.

Мексика і Канада, два найбільших торговельних партнера США негайно пообіцяли запровадити відповідні тарифи, а Китай заявив, що оскаржить дії Данальна Трампа у Світовій організації торгівлі та вживатиме інших «контрзаходів».

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що Канада відповість 25% тарифами на американські товари вартістю 155 мільярдів доларів США. Він попередив громадян США, що тарифи Трампа призведуть до підвищення цін на продукти харчування і бензин, потенційного закриття автоскладальних заводів і обмеження поставок таких товарів, як нікель, калій, уран, сталь і алюміній.

Також Мексиканський уряд у відповідь також підготував санкційний пакет, який буде введено найближчим часом. У своєму дописі в соцмережі Х президентка Мексики Клаудія Шейнбаум категорично відкинула звинувачення Трампа.

«Ми категорично відкидаємо наклеп Білого дому про те, що мексиканський уряд має альянси зі злочинними організаціями. Якщо такий альянс десь і існує, то це з виробниками зброї в США, які продають потужну зброю цим злочинним угрупованням», — написала вона.

Міністерство торгівлі Китаю не уточнило, які саме контрзаходи воно планує вжити. «Китай сподівається, що США розглядатимуть і вирішуватимуть свої проблеми з фентанілом та інші питання об'єктивно і раціонально», — сказано в заяві, додавши, що Пекін хоче «вести відвертий діалог, зміцнювати співпрацю і врегульовувати розбіжності».

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп пообіцяв взяти під контроль Панамський канал і висадитися на Марсі. Він анонсував перейменування Мексиканської затоки на Американську затоку, гору Деналі на стару назву Мак-Кінлі.