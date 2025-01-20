«Ми розширимо свої території», — Трамп пообіцяв зробити Америку більшою

Дональд Трамп. Фото: AP Photo/Evan Vucci

Новообраний президент США Дональд Трамп пообіцяв взяти під контроль Панамський канал і висадитися на Марсі.

Про це він сказав у інавгураційній промові, пише «Еспресо».

Зазначається, що Дональд Трамп анонсував перейменування Мексиканської затоки на Американську затоку, гору Деналі на стару назву Мак-Кінлі.

«Сполучені Штати Америки витратили більше коштів, ніж коли-небудь на будь-які проєкти, і втратили 38 000 життів під час будівництва Панамського каналу. Попри цей великий внесок, до нас ставилися дуже погано. І ці угоди, які були укладені, були зруйновані. Американські кораблі обкладаються величезними податками і до них не ставляться відповідним чином. Це стосується і морського флоту США. Нині Китай володіє цим каналом, хоча ми передавали його Панамі, не Китаю. І зараз ми повернемо цей канал», — наголосив він.

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За його словами, США знову будуть зростати та розширювати свої території.

«Ми будемо розширювати свої території, розширювати наші можливості, будувати нові споруди, відкривати нові горизонти. Ми будемо вступати на нові планети, ми ступимо на планету Марс», — каже Дональд Трамп.

Нагадаємо, що у понеділок, 20 січня, Дональд Трамп, який у листопаді знову здобув перемогу на виборах глави держави, склав присягу на посаді 47-го президента США.

Вибори 47-го президента США

6 листопада у США закінчилося голосування на президентських виборах — останні виборчі дільниці закрили на Алясці. Ще до оголошення офіційних результатів Дональд Трамп оголосив себе переможцем виборів. Республіканець набрав 240 голосів, а демократка Камала Гарріс — 213.

Під час виступу у Флориді Трамп вже зробив низку заяв. Зокрема він запевнив, що планує зупинити всі війни у світі.

Трампа з перемогою вже привітали низка лідерів країн: президент Франції Емануель Макрон, премʼєри Угорщини Віктор Орбан та Ізраїлю ​​Біньямін Нетаньягу. Вперше прокоментували результати виборів у США в Китаї, висловивши надію на подальші мирні та взаємовигідні відносини.

З перемогою на виборах президента США Дональда Трампа привітав і Володимир Зеленський. Він зазначив, що сподівається на втілення у життя підходу «мир через силу» для справедливого завершення війни в Україні.

Також віце-президентка Камала Гарріс зателефонувала Дональду Трампу, щоб привітати його з перемогою на президентських виборах.