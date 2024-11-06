Китай відреагував на результати виборів президента США

Речниця Міністерства закордонних справ Китаю Мао Нін прокоментувала результати виборів в США. Фото: PAP/EPA/WU HAO

В Китаї вперше прокоментували результати виборів президента США, висловивши надію на подальші мирні та взаємовигідні відносини.

Про це заявила речниця МЗС Китаю Мао Нін, повідомляє видання The Paper.

На брифінгу Мао Нін наголосила, що зовнішня політика Китаю щодо США залишається послідовною.

«Ми продовжуватимемо вибудовувати китайсько-американські відносини на основі принципів взаємної поваги, миру, співіснування та взаємовигідної співпраці», — сказала Мао Нін.

Раніше, напередодні виборів у США, Мао Нін відмовилася коментувати обіцянку Дональда Трампа підвищити мита на китайські товари, уникнувши конкретних заяв щодо планів республіканця.

Нагадаємо, що під час своєї промови перед виборцями Дональд Трамп запевнив, що планує зупинити всі війни у світі.