Китай відреагував на результати виборів президента США
-
- Світлана Іванченко
-
•
-
12:31, 06 листопада, 2024
-
В Китаї вперше прокоментували результати виборів президента США, висловивши надію на подальші мирні та взаємовигідні відносини.
Про це заявила речниця МЗС Китаю Мао Нін, повідомляє видання The Paper.
На брифінгу Мао Нін наголосила, що зовнішня політика Китаю щодо США залишається послідовною.
«Ми продовжуватимемо вибудовувати китайсько-американські відносини на основі принципів взаємної поваги, миру, співіснування та взаємовигідної співпраці», — сказала Мао Нін.
Раніше, напередодні виборів у США, Мао Нін відмовилася коментувати обіцянку Дональда Трампа підвищити мита на китайські товари, уникнувши конкретних заяв щодо планів республіканця.
Нагадаємо, що під час своєї промови перед виборцями Дональд Трамп запевнив, що планує зупинити всі війни у світі.
Як повідомлялось, народ США підтримав більшістю голосів кандидатуру Дональда Трампа на посаді Президента.
Президент Франції Еммануель Макрон вже привітав Дональда Трампа з перемогою на президентських виборах.
Також президент України Володимир Зеленський привітав Дональда Трампа з перемогою на виборах президента США. Він зазначив, що сподівається на втілення у життя підходу «мир через силу» для справедливого завершення війни в Україні.
Останні новини про: Китай