Зеленський привітав Трампа з «вражаючою перемогою» на виборах президента США
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- Альона Коханчук
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10:38, 06 листопада, 2024
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Президент України Володимир Зеленський привітав Дональда Трампа з перемогою на виборах президента США. Він зазначив, що сподівається на втілення у життя підходу «мир через силу» для справедливого завершення війни в Україні.
Про це президент Володимир Зеленський написав на своїй сторінці у соцмережі Х.
«Вітаю Дональда Трампа з вражаючою перемогою на виборах! Пригадую нашу чудову зустріч із Президентом Трампом у вересні, коли ми детально обговорили стратегічне партнерство між Україною та США, План перемоги і шляхи припинення російської агресії проти України. Я ціную прихильність Президента Трампа до підходу «мир через силу» у глобальних справах. Саме цей принцип може реально наблизити справедливий мир в Україні. Сподіваюся, що ми разом втілимо його в життя», — зазначив він.
Також Володимир Зеленський додав, що очікує на епоху сильних Сполучених Штатів Америки під рішучим керівництвом Дональда Трампа.
«Розраховуємо на подальшу потужну двопартійну підтримку України у Сполучених Штатах», — додав він.
Також глава держави зазначив, що Україна зацікавлена у розвитку взаємовигідної політичної та економічної співпраці, яка принесе користь обом нашим країнам.
«Україна як одна з найсильніших військових держав Європи прагне забезпечити довготривалий мир і безпеку в Європі та трансатлантичному співтоваристві за підтримки наших союзників. З нетерпінням чекаю можливості особисто привітати Президента Трампа та обговорити шляхи зміцнення стратегічного партнерства України зі Сполученими Штатами», — написав президент.
Раніше президент Франції Еммануель Макрон також привітав Дональда Трампа з перемогою на президентських виборах.
Нагадаємо, що народ США підтримав більшістю голосів кандидатуру Дональда Трампа на посаді Президента.
Президентські вибори в США
Слід зазначити, що станом на 23 липня, кампанія віцепрезиденти Камали Гарріс зібрала 100 мільйонів доларів з початку кампанії для вступу в президентські перегони.
Нагадаємо, у неділю, 22 липня, Президент США Джо Байден заявив, що відмовляється від наміру знову балотуватися на посаду очільника держави. Він зазначив, що мав намір домагатися свого переобрання, але вважає, що в інтересах Демократичної партії та країни — щоб він пішов у відставку.
Джо Байден виконуватиме обов'язки президента США до кінця терміну, а пізніше виступить перед нацією і «детальніше розповість про своє рішення».
Також повідомлялося, що після одужання президент США Джо Байден планує «дуже агресивно» вести передвиборчу кампанію разом із віцепрезиденткою Камілою Гарріс.
Кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп вважає, що перемогти на виборах Камалу Гарріс йому буде легше, ніж Джо Байдена.
Дональд Трамп погодився на дебати з віцепрезиденткою Камалою Гарріс і заявив, що він готовий зустрітися з нею не один раз.
10 вересня в США відбулися дебати між віцепрезиденткою Камалою Гарріс і колишнім Президентом Дональдом Трампом. Згідно з результатами опитування, яке провело CNN, 63% зареєстрованих виборців вважають, що Камала Гарріс справила на дебатах сильніше враження, ніж Дональд Трамп.
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