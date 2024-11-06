Зеленський привітав Трампа з «вражаючою перемогою» на виборах президента США

Володимир Зеленський та Дональд Трамп. фото Reuters

Президент України Володимир Зеленський привітав Дональда Трампа з перемогою на виборах президента США. Він зазначив, що сподівається на втілення у життя підходу «мир через силу» для справедливого завершення війни в Україні.

Про це президент Володимир Зеленський написав на своїй сторінці у соцмережі Х.

«Вітаю Дональда Трампа з вражаючою перемогою на виборах! Пригадую нашу чудову зустріч із Президентом Трампом у вересні, коли ми детально обговорили стратегічне партнерство між Україною та США, План перемоги і шляхи припинення російської агресії проти України. Я ціную прихильність Президента Трампа до підходу «мир через силу» у глобальних справах. Саме цей принцип може реально наблизити справедливий мир в Україні. Сподіваюся, що ми разом втілимо його в життя», — зазначив він.

Також Володимир Зеленський додав, що очікує на епоху сильних Сполучених Штатів Америки під рішучим керівництвом Дональда Трампа.

«Розраховуємо на подальшу потужну двопартійну підтримку України у Сполучених Штатах», — додав він.

Також глава держави зазначив, що Україна зацікавлена у розвитку взаємовигідної політичної та економічної співпраці, яка принесе користь обом нашим країнам.

«Україна як одна з найсильніших військових держав Європи прагне забезпечити довготривалий мир і безпеку в Європі та трансатлантичному співтоваристві за підтримки наших союзників. З нетерпінням чекаю можливості особисто привітати Президента Трампа та обговорити шляхи зміцнення стратегічного партнерства України зі Сполученими Штатами», — написав президент.

Володимир Зеленський привітав Дональда Трампа, Скриншот з соцмережі Х

Раніше президент Франції Еммануель Макрон також привітав Дональда Трампа з перемогою на президентських виборах.

Нагадаємо, що народ США підтримав більшістю голосів кандидатуру Дональда Трампа на посаді Президента.

Президентські вибори в США

Слід зазначити, що станом на 23 липня, кампанія віцепрезиденти Камали Гарріс зібрала 100 мільйонів доларів з початку кампанії для вступу в президентські перегони.

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Нагадаємо, у неділю, 22 липня, Президент США Джо Байден заявив, що відмовляється від наміру знову балотуватися на посаду очільника держави. Він зазначив, що мав намір домагатися свого переобрання, але вважає, що в інтересах Демократичної партії та країни — щоб він пішов у відставку.

Джо Байден виконуватиме обов'язки президента США до кінця терміну, а пізніше виступить перед нацією і «детальніше розповість про своє рішення».

Також повідомлялося, що після одужання президент США Джо Байден планує «дуже агресивно» вести передвиборчу кампанію разом із віцепрезиденткою Камілою Гарріс.

Кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп вважає, що перемогти на виборах Камалу Гарріс йому буде легше, ніж Джо Байдена.

Дональд Трамп погодився на дебати з віцепрезиденткою Камалою Гарріс і заявив, що він готовий зустрітися з нею не один раз.

10 вересня в США відбулися дебати між віцепрезиденткою Камалою Гарріс і колишнім Президентом Дональдом Трампом. Згідно з результатами опитування, яке провело CNN, 63% зареєстрованих виборців вважають, що Камала Гарріс справила на дебатах сильніше враження, ніж Дональд Трамп.