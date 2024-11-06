Президент Франції привітав Трампа з перемогою на виборах

Дональд Трамп та Еммануель Макрон. Фото з відкритих джерел

Президент Франції Еммануель Макрон привітав Дональда Трампа з перемогою на президентських виборах.

В соцмережі Х він написав, що готовий працювати з новим президентом Дональдом Трампом.

«Готові працювати разом, як ми це вміємо вже чотири роки. З вашими та моїми переконаннями. З повагою та амбіціями. Для більшого миру та процвітання», — написав він.

Скриншот посту з соцмережі Х

Нагадаємо, що народ США підтримав більшістю голосів кандидатуру Дональда Трампа на посаді Президента.

Президентські вибори в США

Слід зазначити, що станом на 23 липня, кампанія віцепрезиденти Камали Гарріс зібрала 100 мільйонів доларів з початку кампанії для вступу в президентські перегони.

Нагадаємо, у неділю, 22 липня, Президент США Джо Байден заявив, що відмовляється від наміру знову балотуватися на посаду очільника держави. Він зазначив, що мав намір домагатися свого переобрання, але вважає, що в інтересах Демократичної партії та країни — щоб він пішов у відставку.

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Джо Байден виконуватиме обов'язки президента США до кінця терміну, а пізніше виступить перед нацією і «детальніше розповість про своє рішення».

Також повідомлялося, що після одужання президент США Джо Байден планує «дуже агресивно» вести передвиборчу кампанію разом із віцепрезиденткою Камілою Гарріс.

Кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп вважає, що перемогти на виборах Камалу Гарріс йому буде легше, ніж Джо Байдена.

Дональд Трамп погодився на дебати з віцепрезиденткою Камалою Гарріс і заявив, що він готовий зустрітися з нею не один раз.

10 вересня в США відбулися дебати між віцепрезиденткою Камалою Гарріс і колишнім Президентом Дональдом Трампом. Згідно з результатами опитування, яке провело CNN, 63% зареєстрованих виборців вважають, що Камала Гарріс справила на дебатах сильніше враження, ніж Дональд Трамп.