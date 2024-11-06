«Я збираюся зупинити війни», — Трамп у промові після перемоги на виборах

Дональд Трамп та Міланія Трамп під час виступу у Флориді. Фото: Reuters

Під час своєї промови перед виборцями Дональд Трамп запевнив, що планує зупинити всі війни у світі.

Про це він сказав під час виступу у Флориді.

Дональд Трамп заявив, що зробить США «кращими, ніж вони коли-небудь були», додаючи, що «Бог зберіг моє життя недарма» після замаху в Пенсільванії в липні.

«У нас не було воєн, протягом чотирьох років у нас не було воєн. За винятком того, що ми перемогли ІДІЛ. Ми перемогли ІДІЛ у рекордні терміни, але у нас не було воєн. Вони казали: «Він почне війну». Я не збираюся розпочинати війну, я збираюся зупинити війни», — заявив Дональд Трамп.

Нагадаємо, що народ США підтримав більшістю голосів кандидатуру Дональда Трампа на посаді Президента.

Президент Франції Еммануель Макрон вже привітав Дональда Трампа з перемогою на президентських виборах.

Також президент України Володимир Зеленський привітав Дональда Трампа з перемогою на виборах президента США. Він зазначив, що сподівається на втілення у життя підходу «мир через силу» для справедливого завершення війни в Україні.