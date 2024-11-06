Президентські вибори у США: виборчі дільниці закриті, Трамп перемагає у штаті Джорджія

У США закінчилося голосування на президентських виборах — останні виборчі дільниці закрили на Алясці.

Як повідомляє Associated Press, кандидат у Президенти від Республіканської партії Дональд Трамп наразі набирає 247 голосів виборщиків, а кандидатка від Демократичної партії Камала Гарріс 210 голосів за необхідних для перемоги 270.

«Виборцям залишається тільки очікувати й дивитися, хто переможе на історичних президентських виборах — Дональд Трамп чи Камала Гарріс», — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Дональд Трамп переміг у штаті Джорджія, який коливається.

«Джо Байден із невеликою перевагою виграв у Джорджії 2020 року, але республіканці перемагали на всіх президентських виборах у Джорджії з 1996 року. Трамп спробував скасувати свою поразку 2020 року в Джорджії, започаткувавши політичну та юридичну боротьбу, яка призвела до його обвинувачення в штаті. Хоча в штаті є два сенатори США від Демократичної партії, перемога Трампа доводить, що в Джорджії, як і раніше, є республіканські нахили», — зазначає видання.

AP пише, що у Камали Гарріс усе ще є шанс на перемогу, якщо вона набере більшість голосів вибірників у північних штатах Мічиган, Пенсільванія і Вісконсин, у яких Трамп переміг 2016 року, а Джо Байден ледве здобув перемогу 2020 року.

Президентські вибори в США

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Слід зазначити, що станом на 23 липня, кампанія віцепрезиденти Камали Гарріс зібрала 100 мільйонів доларів з початку кампанії для вступу в президентські перегони.

Нагадаємо, у неділю, 22 липня, Президент США Джо Байден заявив, що відмовляється від наміру знову балотуватися на посаду очільника держави. Він зазначив, що мав намір домагатися свого переобрання, але вважає, що в інтересах Демократичної партії та країни — щоб він пішов у відставку.

Джо Байден виконуватиме обов'язки президента США до кінця терміну, а пізніше виступить перед нацією і «детальніше розповість про своє рішення».

Також повідомлялося, що після одужання президент США Джо Байден планує «дуже агресивно» вести передвиборчу кампанію разом із віцепрезиденткою Камілою Гарріс.

Кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп вважає, що перемогти на виборах Камалу Гарріс йому буде легше, ніж Джо Байдена.

Дональд Трамп погодився на дебати з віцепрезиденткою Камалою Гарріс і заявив, що він готовий зустрітися з нею не один раз.

10 вересня в США відбулися дебати між віцепрезиденткою Камалою Гарріс і колишнім Президентом Дональдом Трампом. Згідно з результатами опитування, яке провело CNN, 63% зареєстрованих виборців вважають, що Камала Гарріс справила на дебатах сильніше враження, ніж Дональд Трамп.