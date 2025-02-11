Необґрунтовані тарифи: Президентка Єврокомісії пообіцяла контрзаходи на нові мита США для ЄС

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Фото: AP

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн засудила рішення американського президента Дональда Трампа щодо запровадження 25-відсоткових мит на імпорт сталі та алюмінію з ЄС. На її думку, ці обмеження необґрунтовані та не залишаться без відповіді.

Вона заявила, що «глибоко шкодує» про таке рішення США, але не надала подробиць.

«Необґрунтовані тарифи проти ЄС не залишаться без відповіді — вони викличуть тверді і пропорційні контрзаходи. ЄС діятиме для захисту своїх економічних інтересів. Ми захистимо наших працівників, бізнес та споживачів», — запевнила вона.

Дональд Трамп підписав указ про введення 25-відсоткових тарифів на імпорт сталі та алюмінію.

Слід зазначити, що адміністрація Дональда Трампа обговорює можливість заохочення європейських союзників України до закупівлі більшої кількості американської зброї для Києва перед потенційними мирними переговорами з Росією.