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Reuters: адміністрація Трампа хоче, щоб Європа купувала більше американської зброї для України

Дональд Трамп, фото: Getty ImagesДональд Трамп, фото: Getty Images

Адміністрація президента США Дональда Трампа обговорює можливість заохочення європейських союзників України до закупівлі більшої кількості американської зброї для Києва перед потенційними мирними переговорами з Росією.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на двох неназваних високопосадовців.

За даними агентства, такі наміри можуть викликати занепокоєння в Україні через ризик скорочення прямої військової допомоги від США.

Однак це лише одна з ідей, яку розглядає команда Дональда Трампа, щоб продовжити постачання зброї Києву без значних витрат для американського бюджету.

Спецпосланець Трампа щодо України Кіт Келлог не підтвердив і не спростував ці плани, але зазначив: «США завжди люблять продавати зброю, вироблену в Америці, тому що це зміцнює нашу економіку. Існує багато варіантів. Зараз усе в грі».

Нагадаємо, що постачання зброї Україні зі США останнім часом призупинили, однак наразі його відновили після того, як Білий дім відмовився від свого початкового рішення призупинити всю допомогу Україні.

Слід зазначити, що у січні США виділили Україні новий пакет військової допомоги на півмільярда доларів.

Пізніше канцлерка Німеччини Ангела Меркель заявила, що без підтримки США та НАТО Україна не зможе залишатися незалежною країною.

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