Reuters: адміністрація Трампа хоче, щоб Європа купувала більше американської зброї для України
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- Марія Хаміцевич
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10:00, 11 лютого, 2025
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Адміністрація президента США Дональда Трампа обговорює можливість заохочення європейських союзників України до закупівлі більшої кількості американської зброї для Києва перед потенційними мирними переговорами з Росією.
Про це повідомляє Reuters із посиланням на двох неназваних високопосадовців.
За даними агентства, такі наміри можуть викликати занепокоєння в Україні через ризик скорочення прямої військової допомоги від США.
Однак це лише одна з ідей, яку розглядає команда Дональда Трампа, щоб продовжити постачання зброї Києву без значних витрат для американського бюджету.
Спецпосланець Трампа щодо України Кіт Келлог не підтвердив і не спростував ці плани, але зазначив: «США завжди люблять продавати зброю, вироблену в Америці, тому що це зміцнює нашу економіку. Існує багато варіантів. Зараз усе в грі».
Нагадаємо, що постачання зброї Україні зі США останнім часом призупинили, однак наразі його відновили після того, як Білий дім відмовився від свого початкового рішення призупинити всю допомогу Україні.
Слід зазначити, що у січні США виділили Україні новий пакет військової допомоги на півмільярда доларів.
Пізніше канцлерка Німеччини Ангела Меркель заявила, що без підтримки США та НАТО Україна не зможе залишатися незалежною країною.
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