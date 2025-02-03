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США відновили постачання зброї Україні

США відновили постачання зброї Україні. Ілюстраційне фото: Associated Press NewsСША відновили постачання зброї Україні. Ілюстраційне фото: Associated Press News

Постачання зброї Україні зі США останніми днями призупинили, однак воно відновилось на минулих вихідних.

Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на чотири обізнані джерела, пише «NV».

Зазначається, що за словами двох співрозмовників, постачання відновилося після того, як Білий дім відмовився від свого початкового рішення призупинити всю допомогу Україні.

Одне з джерел Reuters говорить, що в адміністрації президента Трампа є фракції, які розходяться в думках щодо того, наскільки США повинні продовжувати підтримувати Україну зброєю з власних запасів.

Нагадаємо, у січні США виділили Україні новий пакет військової допомоги на півмільярда доларів.

Пізніше канцлерка Німеччини Ангела Меркель заявила, що без підтримки США та НАТО Україна не зможе залишатися незалежною країною.

Також Держдепартамент США тимчасово продовжив фінансування гуманітарних програм, які забезпечують критично важливу допомогу.

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