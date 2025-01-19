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Ексканцлерка Меркель заявила, що без підтримки США Україна не зможе залишатися незалежною державою

Ангела МеркельАнгела Меркель

Колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель заявила, що без підтримки США та НАТО Україна не зможе залишатися незалежною країною.

Про це повідомляє FAZ.

Меркель наголосила, що трансатлантичне партнерство сьогодні є ще більш необхідним, ніж раніше.

— З нападом Росії на Україну основний принцип європейського післявоєнного порядку – територіальна недоторканність – став неефективним, — сказала вона, виступаючи на прийомі Християнсько-демократичного союзу в Дюссельдорфі.

За її словами, тільки зі США і в рамках НАТО можна досягти того, щоб Путін не виграв війну і щоб Україна залишилася незалежною державою.

При цьому, Ангела Меркель назвала Трампа «особливим президентом», який захищає законні інтереси Сполучених Штатів.

— Ми не змінимо Дональда Трампа, але ми можемо реагувати на нього. Ми також є сильним фактором, — сказала Меркель.

Нагадаємо, вчора зʼявилась інформація, що міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок та інші законодавці розкритикували канцлера Олафа Шольца за те, що той відмовився схвалити додатковий пакет військової допомоги Києву.

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