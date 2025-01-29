США тимчасово продовжили фінансування гуманітарних програм, які рятують життя

Держсекретар США Марко Рубіо. Фото: Getty Images

Держдепартамент США тимчасово продовжив фінансування гуманітарних програм, які забезпечують критично важливу допомогу.

Як повідомили The Washington Post та Associted Press, посилаючись на заяву держсекретаря Марко Рубіо, він зробив виняток для програм, що надають «основні життєво важливі ліки, медичну допомогу, засоби для існування».

Водночас фінансування не поширюється на ініціативи, пов’язані з абортами, гендерними програмами, підтримкою трансгендерних людей та іншими напрямками, які, за заявою Держдепартаменту, не є безпосередньо пов’язаними з порятунком життів.

У повідомленні Марко Рубіо йшлося, що програми гуманітарної допомоги, які рятують життя, можуть продовжити роботу або відновити свою діяльність, якщо вони її призупинили.

При цьому, як зазначає The Washington Post, багато гуманітарних організацій, які отримали заяву, не певні, чи можуть продовжувати роботу.

Раніше повідомлялось, що посадовці Міністерства внутрішньої безпеки США наказали призупинити низку програм, які дозволяли біженцям тимчасово оселитися в Штатах, включно з ключовою ініціативою, що надає можливість в'їзду в країну для українців.