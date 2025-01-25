У США призупиняють дію програм в'їзду мігрантів, зокрема українців, — NYT

Біженці з України, фото: ShutterStock

Посадовці Міністерства внутрішньої безпеки США наказали призупинити низку програм, які дозволяли біженцям тимчасово оселитися в Штатах, включно з ключовою ініціативою, що надає можливість в'їзду в країну для українців.

Про це повідомляє The New York Times з посланням на електронний лист міграційного відомства.

Директива, що міститься в електронному листі, вимагає негайно припинити прийняття «остаточних рішень» щодо заявок, пов'язаних з цими програмами, поки адміністрація розглядає їх і вирішує, чи припиняти їх дію.

Видання пише, що масштаб програм, згаданих у цій паузі, величезний, і це рішення заблокує в'їзд іммігрантів, які тікають з «найбільш нестабільних і відчайдушних місць у світі» – України, Куби, Гаїті та Венесуели й інших.

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NYT нагадує, що представники адміністрації заявили, що президент Трамп вважає, що багато з цих програм ніколи не були законними з самого початку.

Зазначається, що серед програм – «Єдність заради України», ініціатива часів Байдена, яка дозволяла українським іммігрантам тимчасово в'їжджати до Сполучених Штатів, якщо вони мали фінансових спонсорів.

За даними уряду, станом на вересень 2023 року понад 150 000 українців в'їхали за цією програмою.

Нагадаємо, що Президент США Дональд Трамп заявив про намір зустрітися з російським президентом Володимиром Путіним, щоб обговорити можливість завершення війни в Україні.

Також слід зазначити, що Дональд Трамп закликав Путіна піти на угоду для завершення війни в Україні, пообіцявши у разі відмови посилення санкцій і тарифів проти РФ. Дональд Трамп заявив, що «не хоче нашкодити Росії», тому що «любить російський народ і завжди мав дуже добрі стосунки з Володимиром Путіним».