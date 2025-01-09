США виділяють Україні новий пакет військової допомоги на $500 млн, — Остін
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- Світлана Іванченко
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14:07, 09 січня, 2025
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США виділяють Україні новий пакет військової допомоги на півмільярда доларів.
Про це сьогодні, 9 січня, заявив міністр оборони США Ллойд Остін, відкриваючи 25-те засідання Контактної групи з питань оборони України на авіабазі «Рамштайн».
«Я оголошую сьогодні новий пакет допомоги вартістю 500 мільйонів доларів», — сказав він.
Міністр зазначив, що допомога включатиме важливі елементи для зміцнення оборони України.
У рамках цього пакету допомоги Україна отримає додаткові ракети для систем протиповітряної оборони, а також ракети класу «повітря-земля». Крім того, буде надане інше обладнання, необхідні для підтримки українських винищувачів F-16.
Нагадаємо, що Президент США Джо Байден заявив про надання Україні чергового пакета допомоги на 2,5 мільярда доларів.
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