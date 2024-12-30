США нададуть Україні нову допомогу: Байден оголосив про пакет на $2,5 млрд

Джо Байден заявив про новий пакет підтримки України. Фото: EPA/UPG

Президент США Джо Байден заявив про надання Україні чергового пакета допомоги на 2,5 мільярда доларів.

Як повідомляється на офіційному сайті Білого дому, це рішення спрямоване на підтримку України у боротьбі проти російської агресії.

«Я доручив моїй адміністрації продовжувати якнайшвидше надавати Україні якомога більшу допомогу, включно зі списанням старої американської техніки для України, швидкою доставкою її на поле бою, а потім відродженням оборонно-промислової бази США для модернізації та поповнення наших запасів нової зброї», — сказав президент США.

До пакета входить 1,25 мільярда доларів додаткової військової допомоги та 1,22 мільярда доларів у рамках Ініціативи сприяння безпеці України (USAI).

За інформацією Міністерства оборони США, у процесі доставки перебувають сотні тисяч артилерійських снарядів, тисячі ракет і сотні одиниць бронетехніки для посилення боєздатності України.

Раніше повідомлялось, що Нідерланди планують виділити Україні ще 6 млрд євро військової допомоги.