Нідерланди планують виділити Україні ще €6 млрд євро військової допомоги, — посол

Алле Дорхаут розповів про допомогу Нідерландів. Ілюстративне фото: Міністерство закордонних справ України

Впродовж останніх трьох років Нідерланди надала Україні майже 4 мільярди євро військової допомоги. Найближчим часом планується виділення ще 6 мільярдів.

Про це заявив посол Нідерландів в Україні Алле Дорхаута в інтерв'ю Укрінформ.

«Протягом останніх трьох років Нідерланди підтримують Україну в різний спосіб — морально, гуманітарною допомогою, допомогою у відновленні, економічною, а також військовою допомогою. Справді, наразі вже надійшло 3,8 мільярдів євро, але у планах ще шість мільярдів. Таким чином, Нідерланди виділили понад десять мільярдів євро військової допомоги, з яких майже чотири вже надійшли», — розповів він.

За його словами, енергетика — один із пріоритетів у допомозі України. Нещодавно Нідерланди оголосили про виділення більше 209 мільйонів євро на відновлення критичної інфраструктури України, включаючи 45 мільйонів для Фонду підтримки енергетики.

«Для Нідерландів енергетика є одним із пріоритетів у допомозі Україні. Ми вже багато зробили для вашої підтримки країни, і ми постійно шукаємо нові можливості. Колеги постійно на зв’язку з українською стороною, щоб зрозуміти, як ще ми можемо допомогти Україні пережити цю зиму», — зазначив посол.

Раніше повідомлялось, що уряд Італії схвалив виділення десятого пакету військової допомоги для України. Деталі допомоги залишаються засекреченими.