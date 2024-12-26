Нідерланди планують виділити Україні ще €6 млрд євро військової допомоги, — посол
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- Світлана Іванченко
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13:22, 26 грудня, 2024
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Впродовж останніх трьох років Нідерланди надала Україні майже 4 мільярди євро військової допомоги. Найближчим часом планується виділення ще 6 мільярдів.
Про це заявив посол Нідерландів в Україні Алле Дорхаута в інтерв'ю Укрінформ.
«Протягом останніх трьох років Нідерланди підтримують Україну в різний спосіб — морально, гуманітарною допомогою, допомогою у відновленні, економічною, а також військовою допомогою. Справді, наразі вже надійшло 3,8 мільярдів євро, але у планах ще шість мільярдів. Таким чином, Нідерланди виділили понад десять мільярдів євро військової допомоги, з яких майже чотири вже надійшли», — розповів він.
За його словами, енергетика — один із пріоритетів у допомозі України. Нещодавно Нідерланди оголосили про виділення більше 209 мільйонів євро на відновлення критичної інфраструктури України, включаючи 45 мільйонів для Фонду підтримки енергетики.
«Для Нідерландів енергетика є одним із пріоритетів у допомозі Україні. Ми вже багато зробили для вашої підтримки країни, і ми постійно шукаємо нові можливості. Колеги постійно на зв’язку з українською стороною, щоб зрозуміти, як ще ми можемо допомогти Україні пережити цю зиму», — зазначив посол.
Раніше повідомлялось, що уряд Італії схвалив виділення десятого пакету військової допомоги для України. Деталі допомоги залишаються засекреченими.
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