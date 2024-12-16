Уряд Італії схвалив пакет військової допомоги для України

Італія затвердила новий пакет військової допомоги для України. Фото: УНІАН

Сьогодні, 16 грудня, уряд Італії схвалив виділення десятого пакету військової допомоги для України. Деталі допомоги залишаються засекреченими.

Про це пише ANSA.

Офіційне оголошення щодо цього пакета, спрямованого на підтримку України у боротьбі з російською агресією, зробить міністр оборони Італії Гвідо Крозетто у середу, 18 грудня.

«Італія поруч з Києвом у всебічній прихильності до справедливого миру, який не може завершитися капітуляцією України», — заявив віце-прем'єр-міністр і міністр закордонних справ Антоніо Таяні.

Таяні також зазначив, що триває підготовка до другої мирної конференції, де очікується участь Росії, а також партнерів, таких як Китай, Індія та Бразилія. Він додав, що під час зустрічі міністрів закордонних справ країн Групи семи у Фьюджі Італія наголосила на важливості енергетичної безпеки та відновлення України.

Раніше повідомлялось, що США планують направити понад 440 мільйонів доларів на підтримку та відновлення України. Половина цих коштів піде на модернізацію транспортної системи, інфраструктури та логістики.