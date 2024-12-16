  • понеділок

    16 грудня, 2024

  • 6.3°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 16 грудня , 2024 понеділок

  • Миколаїв • 6.3° Похмуро

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2024 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Уряд Італії схвалив пакет військової допомоги для України

Італія затвердила новий пакет військової допомоги для України. Фото: УНІАНІталія затвердила новий пакет військової допомоги для України. Фото: УНІАН

Сьогодні, 16 грудня, уряд Італії схвалив виділення десятого пакету військової допомоги для України. Деталі допомоги залишаються засекреченими.

Про це пише ANSA.

Офіційне оголошення щодо цього пакета, спрямованого на підтримку України у боротьбі з російською агресією, зробить міністр оборони Італії Гвідо Крозетто у середу, 18 грудня. 

«Італія поруч з Києвом у всебічній прихильності до справедливого миру, який не може завершитися капітуляцією України», — заявив віце-прем'єр-міністр і міністр закордонних справ Антоніо Таяні

Таяні також зазначив, що триває підготовка до другої мирної конференції, де очікується участь Росії, а також партнерів, таких як Китай, Індія та Бразилія. Він додав, що під час зустрічі міністрів закордонних справ країн Групи семи у Фьюджі Італія наголосила на важливості енергетичної безпеки та відновлення України.

Раніше повідомлялось, що США планують направити понад 440 мільйонів доларів на підтримку та відновлення України. Половина цих коштів піде на модернізацію транспортної системи, інфраструктури та логістики. 

Останні новини про: Міжнародна допомога

Вознесенська громада отримала автомобіль від партнерів з німецького міста
Миколаївщина та ще 7 прифронтових областей отримали спецхолодильники для зберігання вакцин
США виділять $440 млн на відновлення України та підтримку економіки
Реклама

Читайте також:

новини

Святкова Одеса: як виглядає місто напередодні Нового року

Юлія Бойченко
новини

Зруйнований палац культури в Корабельному районі Миколаєва можна відновити, — УКС

Аліса Мелік-Адамян
новини

Як бізнес у Миколаєві створює новорічний настрій, прикрашаючи місто

Олена Козубовська
новини

Головну бухгалтерку окупаційного підприємства в Снігурівці заочно засудили до 6 років тюрми

Аліса Мелік-Адамян
новини

«Миколаївпастрансу» не вистачає 120 водіїв, щоб вивести усі автобуси на маршрути

Олена Козубовська

Останні новини про: Міжнародна допомога

США виділять $440 млн на відновлення України та підтримку економіки
Миколаївщина та ще 7 прифронтових областей отримали спецхолодильники для зберігання вакцин
Вознесенська громада отримала автомобіль від партнерів з німецького міста

Завтра відключень світла не буде, – «Укренерго»

Зруйнований палац культури в Корабельному районі Миколаєва підлягає відновленню, — УКС

На регуляцію безпритульних тварин у Миколаєві у 2025 планують витратить ₴36,4 млн

3 години тому

На Миколаївщині за вихідні затримали 9 нетверезих водіїв

Світлана Іванченко

Головне сьогодні