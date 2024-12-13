США виділять $440 млн на відновлення України та підтримку економіки

США виділять $440 млн на низку проєктів для підтримки України. Ілюстраційне фото: АР

США планують направити понад 440 мільйонів доларів на підтримку та відновлення України. Половина цих коштів піде на модернізацію транспортної системи, інфраструктури та логістики.

Про це заявив заступник державного секретаря США Річард Верма, повідомляє «Європейська правда».

Зокрема, 223 мільйони доларів призначені для відновлення української транспортної інфраструктури, модернізацію пунктів пропуску на кордоні з ЄС, оновлення чорноморських і дунайських портів, а також прикордонних залізничних ділянок. Аби посилити можливості України експортувати товари до Євросоюзу.

Також, 105 мільйонів доларів передбачено на підготовку та перекваліфікацію українців для майбутніх робочих місць у сфері відновлення та промисловості держави.

Для розвитку експортоорієнтованого сільського господарства та підтримку фермерів і переробників, щоб залучати їх до відновлення економіки країни, виділять 74,7 мільйона доларів.

Крім того, 35 мільйонів доларів спрямують до Трастового фонду відновлення України, щоб налагодити співпрацю між державним і приватним секторами у процесі відбудови.

Нагадаємо, що Європейський інвестиційний банк надав понад 60 мільйонів євро кредитів під гарантії ЄС на відновлення ділянки дороги МО1 та інвестиції в громадський транспорт Києва, Одеси та Сум.