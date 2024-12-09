  • понеділок

    9 грудня, 2024

  • 4.1°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 9 грудня , 2024 понеділок

  • Миколаїв • 4.1° Похмуро

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2024 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

ЄІБ виділив €60 млн на оновлення міського транспорту Києва, Одеси та Сум

Салон одного з автономних тролейбусів Миколаєва. Фото «МикВісті»Салон одного з автономних тролейбусів Миколаєва. Фото «МикВісті»

Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) надав понад 60 мільйонів євро кредитів під гарантії ЄС на відновлення ділянки дороги МО1 та інвестиції в громадський транспорт Києва, Одеси та Сум.

Про це повідомили у пресслужбі банку, передає «Інтерфакс-Україна».

Зазначається, що із наданого фінансування 43,48 мільйона євро призначено для реконструкції ділянки автошляху М01 «Київ — Чернігів — Нові Яриловичі».

На початку війни 2022 року цей маршрут був задіяний ворожими військовими силами, які намагалися окупувати Київ, що спричинило значні пошкодження.

Ще 17,25 мільйона євро виділено на оновлення міського громадського транспорту, необхідного для мобільності українських міст.

Фінансування спрямоване на придбання нових автобусів, тролейбусів і трамваїв, а також необхідних запасних частин та обладнання для технічного обслуговування.

Ця інвестиція включає в себе нові автобуси для Києва, трамваї українського виробництва для Одеси і тролейбуси для Сум.

Нагадаємо, в Європейському інвестиційному банку (ЄІБ) повідомили, що 7,8 мільйона євро на проєкт з реконструкції очисних споруд каналізації у Миколаєві «вирішить проблему дефіциту води».

Останні новини про: Міжнародна допомога

Данія, Німеччина та ПРООН передали 12 автомобілів для медичних і освітніх закладів Миколаївщині
США планують передати Україні допомогу на всю суму в $61 млрд до кінця президентства Байдена
США виділили Україні оборонний пакет на $988 млн
Реклама

Читайте також:

новини

Сєнкевич повідомив, що вже обрав нового директора Центрального стадіону у Миколаєві: «Будемо заключати контракт»

Юлія Бойченко
новини

У Миколаєві на базі ЧНУ відкрили першу інклюзивну автошколу

Володимир Коваль
новини

У Миколаєві відкрили укриття в одній із гімназій міста: тепер 250 учнів зможуть навчатися офлайн

Анна Гакман
новини

«Це недешево», — у Миколаєві цьогоріч відмовились від встановлення центральної ялинки

Аліса Мелік-Адамян
новини

Різанина у Миколаєві: у суді допитають слідчу, що складала протокол, в якому виявили помилки

Аліса Мелік-Адамян

Останні новини про: Міжнародна допомога

США виділили Україні оборонний пакет на $988 млн
США планують передати Україні допомогу на всю суму в $61 млрд до кінця президентства Байдена
Данія, Німеччина та ПРООН передали 12 автомобілів для медичних і освітніх закладів Миколаївщині

Ремонт лікарні у Баштанці: наразі виконано близько 10% робіт

Юлія Бойченко

«Багато залежить від сил і засобів», – сапери обстежили вже більше третини потенційно замінованих земель Миколаївщини

У Миколаєві під час ремонту труби постраждав працівник аварійної бригади: його дістали з «технічної ями», зараз він у лікарні

На проєкт будівництва тролейбусної лінії в Корабельний район Миколаєва витратять ₴213 тисяч