Трамп скасував введення додаткових мит до 50% на сталь та алюміній з Канади

Дональд Трамп. Фото: АР

Президент США Дональд Трамп скасував введення мит до 50% на імпорт канадських сталі та алюмінію.

Як повідомляє телеканал CNBC із посиланням на головного торгового радника Білого дому Пітера Наварро, рішення скасувати мита було ухвалене через шість годин після їхнього оголошення.

Зазначається, що Трамп ініціював підвищення тарифів у відповідь на заплановане введення 25% податку на експорт електроенергії з канадської провінції Онтаріо до США.

Однак після переговорів з американським міністром торгівлі Говардом Лютніком прем’єр-міністр Онтаріо Даг Форд заявив про призупинення цього податку для постачання електроенергії до Мічигану, Нью-Йорка та Міннесоти. В свою чергу, Форд охарактеризував розмову з Лютніком як «продуктивну бесіду».

Раніше повідомлялось, що Дональд Трамп підписав три укази про запровадження додаткових мит на товари з Канади, Мексики та Китаю, поклавши початок торгівельній війні, яка може підірвати глобальне зростання і відновити інфляцію.

Крім того, президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн засудила рішення американського президента Дональда Трампа щодо запровадження 25-відсоткових мит на імпорт сталі та алюмінію з ЄС. На її думку, ці обмеження необґрунтовані та не залишаться без відповіді.