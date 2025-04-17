Єрмак, Сибіга та Умєров прибули до Парижа для переговорів із США

Андрій Сибіга, Андрій Єрмак та Рустем Умеров у Джидді. Фото: AP/Saul Loeb

У четвер, 17 квітня, керівник офісу президента України Андрій Єрмак, міністр закордонних справ Андрій Сибіга та міністр оборони Рустем Умєров прибули до Парижа для переговорів із представниками США.

Про це Андрій Єрмак повідомив у себе в Telegram-каналі.

Він зазначив, що в рамках візиту відбудуться двосторонні та багатосторонні зустрічі з представниками держав коаліції охочих та спроможних гарантувати безпеку, зокрема з Франції, Німеччини та Великої Британії.

Крім цього, заплановані зустрічі з представниками США, які в цей час перебувають у Франції.

У Міністерстві закордонний справ України додали, що українська делегація прибула до Парижа для консультацій щодо стійкого миру та безпеки.

«В рамках візиту запланована участь делегації у серії двосторонніх та багатосторонніх зустрічей з представниками держав "коаліції охочих". Зустрічі стануть продовженням консультацій щодо досягнення стійкого миру в Україні, зокрема сторони обговорять шляхи досягнення повного припинення вогню, залучення багатонаціонального військового контингенту з метою гарантування стійкого миру, подальшу розбудову безпекової архітектури України та гарантування безпеки нашої держави», — йдеться у заяві.

Нагадаємо, до Парижа також прибудуть держсекретар США Марко Рубіо та спецпосланець президента Дональда Трампа Стів Віткофф, щоб провести переговори з французьким керівництвом. Серед головних тем — можливість припинення війни в Україні.