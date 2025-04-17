  • четвер

    17 квітня, 2025

  • 19.9°
    Переважно ясно

    Миколаїв

  • 17 квітня , 2025 четвер

  • Миколаїв • 19.9° Переважно ясно

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Єрмак, Сибіга та Умєров прибули до Парижа для переговорів із США

Андрій Сибіга, Андрій Єрмак та Рустем Умеров у Джидді. Фото: AP/Saul LoebАндрій Сибіга, Андрій Єрмак та Рустем Умеров у Джидді. Фото: AP/Saul Loeb

У четвер, 17 квітня, керівник офісу президента України Андрій Єрмак, міністр закордонних справ Андрій Сибіга та міністр оборони Рустем Умєров прибули до Парижа для переговорів із представниками США.

Про це Андрій Єрмак повідомив у себе в Telegram-каналі. 

Він зазначив, що в рамках візиту відбудуться двосторонні та багатосторонні зустрічі з представниками держав коаліції охочих та спроможних гарантувати безпеку, зокрема з Франції, Німеччини та Великої Британії.

Крім цього, заплановані зустрічі з представниками США, які в цей час перебувають у Франції.

У Міністерстві закордонний справ України додали, що українська делегація прибула до Парижа для консультацій щодо стійкого миру та безпеки.

«В рамках візиту запланована участь делегації у серії двосторонніх та багатосторонніх зустрічей з представниками держав "коаліції охочих". Зустрічі стануть продовженням консультацій щодо досягнення стійкого миру в Україні, зокрема сторони обговорять шляхи досягнення повного припинення вогню, залучення багатонаціонального військового контингенту з метою гарантування стійкого миру, подальшу розбудову безпекової архітектури України та гарантування безпеки нашої держави», — йдеться у заяві.

Нагадаємо, до Парижа також прибудуть держсекретар США Марко Рубіо та спецпосланець президента Дональда Трампа Стів Віткофф, щоб провести переговори з французьким керівництвом. Серед головних тем — можливість припинення війни в Україні.

Останні новини про: Війна в Україні

Сили ППО збили три «Шахеди» над Вознесенськом
Росіяни обстріляли понад 30 населених пунктів Херсонщини: одна людина загинула, 15 поранені
Зранку російський дрон атакував «швидку» у Херсоні: поранені фельдшер і водій
Реклама

Читайте також:

новини

До нового навчального року 75% одеських шкіл самостійно готуватимуть їжу для учнів

Аліна Квітко
новини

На Миколаївщині аграрії фіксують до 100% втрат урожаю плодових через заморозки

Аліна Квітко
новини

На Миколаївщині приєднають ще дві санаторні школи-інтернати

Аліна Квітко
новини

Книга памʼяті: у Миколаєві презентували фотоальбом про хроніки повномасштабної війни 2022 року

Даріна Мельничук
новини

Пенсії Миколаївщини: більші, ніж на Херсонщині, але менші, ніж на Одещині

Світлана Іванченко

Останні новини про: Війна в Україні

Зранку російський дрон атакував «швидку» у Херсоні: поранені фельдшер і водій
Росіяни обстріляли понад 30 населених пунктів Херсонщини: одна людина загинула, 15 поранені
Сили ППО збили три «Шахеди» над Вознесенськом

До нового навчального року 75% одеських шкіл самостійно готуватимуть їжу для учнів

На Херсонщині заявили про ризик закриття більше 60 шкіл через наказ МОН

4 години тому

На Миколаївщині приєднають ще дві санаторні школи-інтернати

СУСПІЛЬСТВО

Аліна Квітко

Головне сьогодні