ЗМІ оприлюднили 5 вимог Києва щодо потенційної мирної угоди

Володимир Зеленський та Дональд Трамп. Фото: PAP

Виданню The Telegraph стали відомі подробиці вимог Києва щодо потенційної мирної угоди, які складаються з п’яти пунктів та відрізняються від американського плану.

Серед ключових умов — категорична відмова від будь-якого міжнародного визнання російського контролю над Кримом та іншими тимчасово окупованими територіями України.

Перший та другий пункти зосереджені на формулюванні будь-якої мирної угоди як такої, що «ґрунтується на міжнародному праві, а не капітуляції», з особливим застереженням щодо можливого вторгнення Китаю на Тайвань.

Там також наголошується на важливості чітких «гарантій безпеки» як ціни за будь-яку майбутню мирну угоду, яка передбачає «передачу території» Росії, навіть на тимчасовій основі.

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У третьому пункті стверджується, що саме Україна має опинитися в центрі мирного процесу.

Четвертий пункт служить попередженням як для США, так і для НАТО про те, що дозвіл Росії контролювати Крим дає їй змогу погрожувати не лише нападами на Україну, а й на інших союзників, зокрема Туреччину, Румунію та Болгарію.

П’ятий і останній пункт чітко визначає, що Росії не можна дозволити використовувати угоду для обмеження чисельності українських збройних сил або оборонно-промислової бази.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп представив «остаточну пропозицію» щодо мирного врегулювання війни РФ проти України. Агенція Axios заявляла, що вона передбачає замороження лінії фронту та гарантії безпеки для України.

Раніше Президент США Дональд Трамп прокоментував заяву Володимира Зеленського, в якій український лідер наголосив, що Україна ніколи не визнає юридично анексію Криму.

Як повідомлялось, Financial Times із посиланням на три обізнані джерела писало, що президент РФ Володимир Путін нібито готовий відступити від своїх попередніх вимог щодо контролю над чотирма українськими областями, зокрема Херсонщиною.