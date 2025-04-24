Трамп розкритикував Зеленського за заяви щодо Криму: «Чому не воювали 11 років тому?»

Дональд Трамп, фото: Getty Images

Президент США Дональд Трамп прокоментував нещодавню заяву Володимира Зеленського, в якій український лідер наголосив, що Україна ніколи не визнає юридично анексію Криму.

У відповідь Дональд Трамп поставив риторичне питання — чому за півострів не боролися ще 11 років тому, коли його, за словами американського президента, «віддали без жодного пострілу».

У дописі на своїй соціальній платформі Трамп зазначив, що такі «запальні висловлювання» з боку Зеленського шкодять мирному процесу. На його думку, Крим був втрачений ще за президентства Барака Обами, і сьогодні це питання вже «не підлягає обговоренню».

«Ніхто не просить Зеленського визнати Крим територією Росії, але якщо він хоче Крим, то чому за нього не воювали 11 років тому, коли його без жодного пострілу передали росії?» — зазначив американський лідер.

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Трамп також розкритикував позицію українського президента, стверджуючи, що ситуація для України є критичною, а Зеленському «нема чим пишатися».

За його словами, Україна стоїть перед вибором — або погодитися на мир зараз, або продовжувати війну ще кілька років, ризикуючи втратити все. Він додав, що не має стосунку до Росії, але виступає за збереження життя тисяч військових, які гинуть щотижня.

На завершення Трамп натякнув, що переговори щодо миру близькі до завершення, але «той, у кого немає важелів впливу, має прийняти реальність» — очевидно, маючи на увазі Зеленського.

Зустріч у Лондоні

23 квітня у Лондоні була запланована зустріч представників України, Великої Британії, Франції та США, для обговорення потенційних варіантів завершення війни в Україні.

За інформацією New York Post, з посиланням на анонімні джерела серед американських чиновників, Сполучені Штати прагнуть досягти повного припинення бойових дій найближчим часом.

Водночас, Вашингтон пропонує фактичне замороження конфлікту — з тим, щоб окуповані регіони залишалися під контролем Росії. США розглядають можливість визнання російської юрисдикції над Кримом як частини більш масштабної мирної угоди.

Очікувалося, що Київ надасть офіційну відповідь на ці пропозиції саме під час лондонської зустрічі 23 квітня. У разі досягнення згоди між Україною, США та європейськими країнами, домовленості могли б бути передані російській стороні для подальших переговорів.

Однак у день переговорів стало відомо, що державний секретар США Марко Рубіо не прибуде до Лондона. Це спричинило перенесення зустрічі міністрів закордонних справ Великої Британії, Франції та Німеччини. Замість неї пройшли перемовини на рівні високопосадовців п’яти країн.

За даними Sky News, «зниження рівня дипломатії» пов’язане з посиленням тиску з боку команди Дональда Трампа на Київ і Москву з метою досягнення припинення вогню.

Але слід зазначити, що під час зустрічі з міжнародними партнерами у Лондоні українська делегація озвучила незмінну позицію щодо врегулювання війни. Зокрема, що Україна відкрита до переговорів, але не на умовах капітуляції.

Також міністерка економіки Юлія Свириденко заявила, що українське суспільство не прийме варіант «замороженого конфлікту», представлений як мир, і не визнає анексію Криму.