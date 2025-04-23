  • середа

    23 квітня, 2025

  • 19.4°
    Ясне небо

    Миколаїв

  • 23 квітня , 2025 середа

  • Миколаїв • 19.4° Ясне небо

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Очільники МЗС Великої Британії, США, Франції та Німеччини відклали зустріч у Лондоні

Міністри закордонних справ Великої Британії, США, Франції та Німеччини перенесли зустріч.Фото: apa.azМіністри закордонних справ Великої Британії, США, Франції та Німеччини перенесли зустріч.Фото: apa.az

Міністри закордонних справ Великої Британії, США, Франції та Німеччини перенесли заплановану на 23 квітня зустріч у Лондоні.

Про це повідомляє Sky News із посиланням на свої джерела.

Замість зустрічі топдипломатів відбудуться переговори між високопосадовцями з п'яти країн. Водночас міністр закордонних справ України Андрій Сибіга проведе двосторонню зустріч із британським колегою Девідом Леммі.

Як зазначає видання, «зниження рівня дипломатії» пов’язане з посиленням тиску з боку команди Дональда Трампа на Київ і Москву з метою досягнення припинення вогню.

Sky News також повідомляє, що після відмови держсекретаря США Марко Рубіо від поїздки до Лондона Франція та Німеччина, ймовірно, також перенесли візити своїх міністрів закордонних справ. Однак є сподівання, що зустріч на рівні міністрів відбудеться найближчим часом.

Нагадаємо, що Сполучені Штати передали Україні документ, який містить «остаточну» мирну пропозицію, що передбачає фактичне визнання частини окупованих територій за Росією, включно з Кримом. У документі, який передали українським чиновникам у Парижі, пропозиція названа ініціативою президента Дональда Трампа. США заявили, що вийдуть з переговорного процесу, якщо не буде досягнуто згоди найближчим часом.

Останні новини про: Війна в Україні

Російські війська обстріляли Херсонщину: поранено 12 людей, серед них дитина
«Переговори тривають»: спецпосланець Трампа знову поїде до Путіна
Росіяни атакували з дрона автомобіль у Херсоні: постраждав чоловік
Реклама

Читайте також:

новини

В Одесі хочуть штрафувати власників собак небезпечних порід за вигул без намордника і повідка

Аліна Квітко
новини

П’ять профтехучилищ передадуть Миколаєву — торік місто витратило понад ₴100 млн на їх утримання

Аліна Квітко
новини

Бізнесмен, який фігурує у справі щодо корупції в ЖКГ Миколаєва, переховується від суду

Аліса Мелік-Адамян
новини

У центрі Миколаєва не розширюватимуть зони платного паркування: які вулиці залишаться безкоштовними

Аліна Квітко
новини

У Миколаїв минулого року зареєстрували 8 е-петицій, а в Одесі — жодної

Світлана Іванченко

Останні новини про: Війна в Україні

Росіяни атакували з дрона автомобіль у Херсоні: постраждав чоловік
«Переговори тривають»: спецпосланець Трампа знову поїде до Путіна
Російські війська обстріляли Херсонщину: поранено 12 людей, серед них дитина

Росіяни знищили енергооб'єкт Херсона: у місті можливі перебої зі світлом

США запропонували Україні «остаточний» мирний план із поступками Росії — Київ не згоден

15 годин тому

Дрони атакували Миколаївщину: пошкоджені будинки, електроопора та авто

Марія Хаміцевич

Головне сьогодні