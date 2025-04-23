Очільники МЗС Великої Британії, США, Франції та Німеччини відклали зустріч у Лондоні

Міністри закордонних справ Великої Британії, США, Франції та Німеччини перенесли зустріч.Фото: apa.az

Міністри закордонних справ Великої Британії, США, Франції та Німеччини перенесли заплановану на 23 квітня зустріч у Лондоні.

Про це повідомляє Sky News із посиланням на свої джерела.

Замість зустрічі топдипломатів відбудуться переговори між високопосадовцями з п'яти країн. Водночас міністр закордонних справ України Андрій Сибіга проведе двосторонню зустріч із британським колегою Девідом Леммі.

Як зазначає видання, «зниження рівня дипломатії» пов’язане з посиленням тиску з боку команди Дональда Трампа на Київ і Москву з метою досягнення припинення вогню.

Sky News також повідомляє, що після відмови держсекретаря США Марко Рубіо від поїздки до Лондона Франція та Німеччина, ймовірно, також перенесли візити своїх міністрів закордонних справ. Однак є сподівання, що зустріч на рівні міністрів відбудеться найближчим часом.

Нагадаємо, що Сполучені Штати передали Україні документ, який містить «остаточну» мирну пропозицію, що передбачає фактичне визнання частини окупованих територій за Росією, включно з Кримом. У документі, який передали українським чиновникам у Парижі, пропозиція названа ініціативою президента Дональда Трампа. США заявили, що вийдуть з переговорного процесу, якщо не буде досягнуто згоди найближчим часом.