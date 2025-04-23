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США запропонували Україні «остаточний» мирний план із поступками Росії — Київ не згоден

США передали Україні «остаточну» пропозицію щодо окупованих територій, фото: Getty ImagesСША передали Україні «остаточну» пропозицію щодо окупованих територій, фото: Getty Images

Сполучені Штати передали Україні документ, який містить «остаточну» мирну пропозицію, що передбачає фактичне визнання частини окупованих територій за Росією, включно з Кримом.

Цю інформацію повідомило видання Axios, посилаючись на джерела, знайомі з деталями переговорів.

У документі, який передали українським чиновникам у Парижі, пропозиція названа ініціативою президента Дональда Трампа. США заявили, що вийдуть з переговорного процесу, якщо не буде досягнуто згоди найближчим часом.

Згідно з цим планом, Росія отримає офіційне визнання Криму частиною своєї території, контроль над більшістю захоплених у 2022 році регіонів, скасування західних санкцій та економічне співробітництво зі США. Водночас Україна — «гарантії безпеки» без участі США, часткове повернення територій, вільне судноплавство на Дніпрі, компенсації та контроль США над Запорізькою АЕС.

У Києві цю пропозицію сприйняли як необ’єктивну та надмірно вигідну для Москви. Українські джерела наголошують на розмитих формулюваннях щодо гарантій безпеки та незрозумілих джерелах фінансування для післявоєнної відбудови.

Документ з’явився після тривалої зустрічі спецпредставника Трампа Стіва Віткоффа з Володимиром Путіним, під час якої Кремль нібито погодився на «замороження» фронту.

Однак наразі Україна більше зацікавлена у короткостроковому припиненні вогню на 30 днів, ніж у реалізації запропонованого плану.

Раніше Financial Times із посиланням на три обізнані джерела писало, що президент РФ Володимир Путін нібито готовий відступити від своїх попередніх вимог щодо контролю над чотирма українськими областями, зокрема Херсонщиною.

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