Трамп сподівається на угоду між Україною та Росією вже цього тижня

Дональд Трамп, фото: Білий дім

Президент США Дональд Трамп висловив сподівання, що Україна та Росія зможуть досягти домовленості щодо завершення війни вже найближчими днями.

Про це він повідомив на своїй платформі Truth Social.

За його словами, після припинення бойових дій обидві країни могли б розвивати «великий бізнес» зі Сполученими Штатами, що, на його думку, дозволить їм «заробити статки». Водночас президент не уточнив жодних деталей щодо можливих умов мирної угоди або конкретних кроків для її досягнення.

Нагадаємо, що адміністрація США очікують відповіді від України на перелік пропозицій, які включають можливість визнання Криму російським, відмову від вступу до НАТО та створення нейтральної зони навколо Запорізької АЕС.

Пропозиції, як зазначається, були викладені у конфіденційному документі, який американські високопосадовці передали українським представникам під час зустрічі в Парижі. Ті ж ідеї були представлені й європейським чиновникам.

Слід зазначити, що Для посилення тиску державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Штати можуть призупинити дипломатичні зусилля, якщо у найближчі тижні не буде досягнуто поступу в ключових питаннях. За задумом Вашингтона, ці ініціативи мають створити умови для перемир’я вздовж нинішньої лінії фронту та формалізувати завершення конфлікту.

Водночас росіяни заявляють про наявність «певного прогресу» в перемовинах щодо врегулювання війни проти України, однак визнають, що процес відбувається «досить складно».