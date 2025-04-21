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WSJ: США передали Києву план Трампа щодо завершення війни

Зустріч між представниками США та України в Парижі, фото: Андрій ЄрмакЗустріч між представниками США та України в Парижі, фото: Андрій Єрмак

Адміністрація США очікує відповіді від України на перелік пропозицій, які включають можливість визнання Криму російським, відмову від вступу до НАТО та створення нейтральної зони навколо Запорізької АЕС.

Про це повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на інформовані джерела.

За даними видання, на цьому тижні Київ перебуває під тиском, оскільки адміністрація Дональда Трампа запропонувала низку ідей щодо припинення війни. Серед них — ймовірне визнання Вашингтоном російської окупації Криму у 2014 році та відмова України від євроатлантичного курсу.

Пропозиції, як зазначається, були викладені у конфіденційному документі, який американські високопосадовці передали українським представникам під час зустрічі в Парижі. Ті ж ідеї були представлені й європейським чиновникам.

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Очікується, що офіційна відповідь Києва пролунає під час тристоронньої зустрічі представників США, України та країн ЄС у Лондоні цього тижня. Якщо позиції сторін виявляться близькими, пропозиції можуть бути передані Росії.

Для посилення тиску державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Штати можуть призупинити дипломатичні зусилля, якщо у найближчі тижні не буде досягнуто поступу в ключових питаннях. За задумом Вашингтона, ці ініціативи мають створити умови для перемир’я вздовж нинішньої лінії фронту та формалізувати завершення конфлікту.

Водночас видання підкреслює, що ідеї, озвучені командою Трампа, можуть бути неприйнятними для України, яка не визнає жодних законних територіальних претензій Росії. У Держдепартаменті США наголосили, що Києву запропонували не остаточні умови, а перелік варіантів для обговорення та надання зворотного зв’язку.

Зазначається також, що реалізація ідеї про визнання анексії Криму суперечить офіційній позиції США, яка була незмінною з 2014 року. Раніше Вашингтон неодноразово засуджував дії Москви як порушення міжнародного права. У 2018 році держсекретар Майк Помпео заявив, що жодна країна не має права змінювати кордони іншої силою.

Серед інших ідей, які розглядають у США, — створення нейтральної зони навколо ЗАЕС, можливо під американським контролем. Також повідомляється, що Дональд Трамп раніше висловлював зацікавлення в придбанні українських електростанцій, включно з ядерними об’єктами, вважаючи це найкращим способом їхнього захисту.

WSJ припускає, що у разі реалізації цієї ідеї електроенергія з ЗАЕС постачатиметься як на контрольовану Україною територію, так і до окупованих регіонів, захоплених Росією після вторгнення у 2022 році.

Слід зазначити, що росіяни заявляють про наявність «певного прогресу» в перемовинах щодо врегулювання війни проти України, однак визнають, що процес відбувається «досить складно».

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