Зеленський прокоментував розмови про «передачу» у власність США Запорізької АЕС

Володимир Зеленський. Скриншот з відео

Україна не обговорює з США питання власності своїх атомних електростанцій. Усі вони, включно із тимчасово захопленою Запорізькою АЕС, належать державі, що визнає і МАГАТЕ.

Про це заявив президент Володимир Зеленський на пресконференції в Осло.

Він наголосив, що усі українські атомні станції належить державі Україна, і тимчасово захоплена Запорізька АЕС теж.

«І це визнають всі, зокрема МАГАТЕ», — додав президент.

Володимир Зеленський наголосив, що персонал станції отримує зарплату від України і є її громадянами. Попри незаконне управління станцією РФ, усі фахівці, зокрема атомники, залишаються українцями, яких утримують примусово. Президент Володимир Зеленський на пресконференції зазначив, що окупанти навіть вивозять дітей працівників ЗАЕС до Росії, змушуючи їх залишатися.

«Я не знаю, чи вони це обговорювали з руськими, чи не обговорювали (питання власності ЗАЕС, — прим.). Президент Трамп мене запитав: «Що ви думаєте про цю станцію?» Я йому сказав, що якщо вона не буде українською, то працювати вона ні на кого не буде. Це незаконно. І ми не можемо просто розпоряджатися цією станцією, бо вона державна. Якщо американці думають, як знайти вихід з цієї ситуації, хочуть її забрати у руських і хочуть інвестувати, модернізувати — це питання інше. Це питання відкрите, але питання власності ми точно не обговорювали з президентом Трампом», — сказав він.

Всі 15 блоків, які нині працюють, належать державі, і це серйозні гарантії енергетичної безпеки, наголосив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, що Міністерство закордонних справ України засудило порушення суверенітету та територіальної цілісності України через ротацію співробітників МАГАТЕ на Запорізькій атомній електростанції, яка вперше відбулася без узгодження з українською стороною.