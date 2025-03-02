МЗС України засудило ротацію співробітників МАГАТЕ на Запорізькій АЕС без погодження
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- Марія Хаміцевич
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15:12, 02 березня, 2025
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Міністерство закордонних справ України засудило порушення суверенітету та територіальної цілісності України через ротацію співробітників МАГАТЕ на Запорізькій атомній електростанції, яка вперше відбулася без узгодження з українською стороною.
Україна направила ноту протесту керівництву МАГАТЕ, наголошуючи, що відповідальність за ситуацію несе Росія, яка використовує шантаж і створює перепони для роботи міжнародних організацій, пише МЗС України.
За їх даними, РФ відмовилася надати гарантії безпеки співробітникам МАГАТЕ у разі їхнього прибуття через підконтрольну Україні територію, змушуючи Агентство діяти за російськими умовами.
Що сталося?
- МЗС назвало ротацію «гуманітарною евакуацією» в умовах загрози життю співробітників.
- Україна застерегла МАГАТЕ від повторення подібних дій.
- Питання шантажу РФ буде розглянуто на засіданні Ради керуючих Агентства найближчими днями.
Україна продовжує наполягати на поверненні контролю над Запорізькою АЕС та недопущенні маніпуляцій Росії міжнародними структурами.
Раніше у Міністерстві енергетики України заявили, що Запорізька атомна електростанція знову опинилася на межі блекауту через російські обстріли. Внаслідок російських атак довелося знеструмити одну з двох ліній живлення.
Нагадаємо, що глава МАГАТЕ Рафаель Гроссі попередив про ризик ядерної аварії в Україні через російські атаки.
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