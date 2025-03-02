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МЗС України засудило ротацію співробітників МАГАТЕ на Запорізькій АЕС без погодження

Запорізькій АЕС, фото ЕнергоатомЗапорізькій АЕС, фото Енергоатом

Міністерство закордонних справ України засудило порушення суверенітету та територіальної цілісності України через ротацію співробітників МАГАТЕ на Запорізькій атомній електростанції, яка вперше відбулася без узгодження з українською стороною.

Україна направила ноту протесту керівництву МАГАТЕ, наголошуючи, що відповідальність за ситуацію несе Росія, яка використовує шантаж і створює перепони для роботи міжнародних організацій, пише МЗС України.

За їх даними, РФ відмовилася надати гарантії безпеки співробітникам МАГАТЕ у разі їхнього прибуття через підконтрольну Україні територію, змушуючи Агентство діяти за російськими умовами.

Що сталося?

  • МЗС назвало ротацію «гуманітарною евакуацією» в умовах загрози життю співробітників.
  • Україна застерегла МАГАТЕ від повторення подібних дій.
  • Питання шантажу РФ буде розглянуто на засіданні Ради керуючих Агентства найближчими днями.

Україна продовжує наполягати на поверненні контролю над Запорізькою АЕС та недопущенні маніпуляцій Росії міжнародними структурами.

Раніше у Міністерстві енергетики України заявили, що Запорізька атомна електростанція знову опинилася на межі блекауту через російські обстріли. Внаслідок російських атак довелося знеструмити одну з двох ліній живлення.

Нагадаємо, що глава МАГАТЕ Рафаель Гроссі попередив про ризик ядерної аварії в Україні через російські атаки.

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