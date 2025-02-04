Глава МАГАТЕ попередив про ризик ядерної аварії в Україні через російські атаки

Наслідки російських атак по підстанції «Київська». Фото: Рафаель Гроссі

Атаки Росії по енергетичній системі України створюють ризик ядерної аварії через можливе відключення електропостачання атомних станцій. Такий збій може статися через удари по важливих підстанціях.

Про це заявив керівник МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

Він опублікував фотографії з інспекції підстанції «Київська», де він перебував разом із міністром енергетики України Германом Галущенком.

«Я перебуваю на Київській електричній підстанції — важливій частині енергосистеми України, що має вирішальне значення для ядерної безпеки. Ядерна аварія може статися внаслідок прямого нападу на станцію, а також через перебої в електропостачанні. МАГАТЕ тут для того, щоб оцінити вплив, підтримати та допомогти запобігти цьому ризику», — зазначив він.

Рафаель Гроссі під час візиту на підстанцію «Київська». Фото: Рафаель Гроссі Рафаель Гроссі та Герман Галущенко під час візиту на підстанцію «Київська». Фото: Рафаель Гроссі

В свою чергу, міністр енергетики Герман Галущенко наголосив на важливості моніторингу МАГАТЕ стану підстанцій.

«Саме тому дуже важливо, що Рафаель (генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі, — прим. ред.) тут сьогодні особисто, що є місії МАГАТЕ, які вже відбулися кілька разів і будуть відбуватися надалі на ці підстанції, що рівень обговорення цього питання є на найвищому рівні у світі, на засіданнях МАГАТЕ, дуже важливо що ми продовжуємо моніторинг цих підстанцій», — сказав він.

Нагадаємо, що у грудні 2024 року, за три місяці Україна зафіксувала понад 120 випадків, коли російські ракети чи дрони пролітали над або поблизу ядерних об'єктів, створюючи загрозу цим об’єктам.