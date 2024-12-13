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Україна зафіксувала понад 120 прольотів російських ракет і дронів поблизу ядерних станцій за 3 місяці

Південноукраїнська атомна електростанція, фото: Facebook / Південноукраїнський енергокомплексПівденноукраїнська атомна електростанція, фото: Facebook / Південноукраїнський енергокомплекс

За останні три місяці Україна зафіксувала понад 120 випадків, коли російські ракети чи дрони пролітали над або поблизу ядерних об'єктів, створюючи загрозу цим об’єктам. 

Про це заявив міністр енергетики України Герман Галущенко в етері 24 каналу. 

«За останні 3 місяці маршрути ракет і дронів наблизилися до ядерних станцій, створюючи реальну небезпеку ударів по ядерних об'єктах. Зафіксовано понад 120 випадків, коли ракети або дрони пролітали над чи поблизу ядерних станцій», — розповів він.

Крім того Галущенко зазначив, що раніше основну загрозу становили дрони, тепер Росія все частіше використовує дорожчі ракети.

Міністр енергетики наголосив, що Україна посилює захист енергетичних об'єктів  І акцентував увагу на важливості координації дій між МАГАТЕ та ЄС, щоб забезпечити стабільну роботу моніторингових місій агентства на підстанціях.

Нагадаємо, на початку грудня в МАГАТЕ повідомили, що за один тиждень за три кілометри від Південноукраїнської АЕС пролетіли 17 дронів.

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