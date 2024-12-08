Цього тижня лише за три кілометри від Південноукраїнської АЕС пролетіли 17 дронів, — МАГАТЕ
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- Юлія Бойченко
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9:33, 08 грудня, 2024
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Від початку поточного тижня всього за три кілометри від Південноукраїнської АЕС пролетіли 17 російських ударних дронів.
Про це йдеться у заяві генерального директора Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаеля Маріано Гроссі щодо ситуації в Україні.
«На Південноукраїнській АЕС команді МАГАТЕ повідомили, що на початку тижня було виявлено загалом 17 дронів, які пролітали на відстані близько трьох кілометрів від станції», – вказується у заяві.
Водночас там вказувалося, що Хмельницька, Рівненська та Південноукраїнська АЕС поступово збільшили виробництво електроенергії після обстрілів російських військ минулого тижня. Ці атомні електростанції мають дев'ять реакторів, вісім з яких наразі працюють, а один перебуває в стані зупинки.
До цього Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) повідомило про прольоти російських дронів біля Південноукраїнської атомної електростанції.
Після чого Південноукраїнська АЕС 2 жовтня уклала угоду на будівництво інженерного захисту критичних елементів станції за 595 мільйонів гривень.
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