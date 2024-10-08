Російські «Шахеди» порушили заборонену зону для польотів навколо Південноукраїнської АЕС

Будівля Південноукраїнської атомної електростанції. Фото: Суспільне Миколаїв

У ніч на 7 жовтня російські безпілотники знову зафіксували поруч з промисловим майданчиком Південноукраїнської атомної електростанції. Відстань прольоту «шахедів» від ядерних об'єктів становила менше 10 кілометрів.

Про це повідомив Енергоатом.

Зазначається, за останній час випадки фіксації російських безпілотників збільшилися, це може свідчити про підготовку РФ до ударів по українській ядерній інфраструктурі.

«Країна-агресорка робить ці кроки абсолютно усвідомлюючи можливі наслідки. Це ядерний тероризм і залякування всього світу радіаційною аварією», – наголосив керівник Енергоатома Петро Котін.

Енергоатом надає інформацію про кожен такий факт відповідним установам, а Міністерство закордонних справ України скеровує ноти до Міжнародного агентства з атомної енергії та здійснює інформування вітчизняних і міжнародних організацій.

Нагадаємо, Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) повідомило про прольоти російських дронів біля Південноукраїнської атомної електростанції.

Також раніше повідомлялось, що Південноукраїнська атомна електростанція 2 жовтня уклала угоду на будівництво інженерного захисту критичних елементів станції за 595 мільйонів гривень.