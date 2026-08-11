 «Чули крики і сипалося скло», — миколаївці розповіли, як пережили нічну атаку дронів

  • вівторок

    11 серпня, 2026

  • 31.8°
    Переважно ясно

    Миколаїв

  • 11 серпня , 2026 вівторок

  • Миколаїв • 31.8° Переважно ясно

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2026 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Головна Новини Оборона 16:35, 11 серпня, 2026

«Чули крики і сипалося скло», — миколаївці розповіли, як пережили нічну атаку дронів

У ніч на 11 серпня російські війська атакували Миколаїв ударними безпілотниками типу «Shahed». Унаслідок удару та падіння уламків суттєво пошкоджено двоповерховий житловий будинок — загорівся дах.

Про це повідомляє кореспондентка «МикВісті».

Крім того, у Миколаєві пошкоджено багатоквартирні будинки та промисловий об’єкт, повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації.

Реклама

Через атаку постраждала 75-річна жінка — вона зазнала гострої реакції на стрес. Медики надали їй допомогу на місці, наразі її стан задовільний.

Одна з мешканок поруч розташованих будинків розповіла, що через вибухову хвилю в її будинку вибило вікна. За її словами, після вибуху вона почула, як посипалося скло, а згодом побачила пожежу в сусідньому будинку.

— Вночі був вибух. Я прокинулася від того, що посипалося скло. Спочатку не зрозуміла, у паніці, що сталося. Я, звісно, на вулицю не виходила. Уже потім побачила, що почав горіти оцей будинок. Викликали пожежних. Ну, тут, звісно, темно було. Три години — тут ще й пожежа. А потім я заснула. Уже вранці прокинулася, встала прибрати скло, — каже жінка.

Фото: МикВістіПошкоджений двоповерховий будинок через російський обстріл. Фото: МикВісті

Крім того, за її словами, серед ночі вона чула крики жінки, у будинок якої влучив безпілотник.

— Були крики. Жіночка з цього будинку кричала: «Помогите потушить, бегом, этот дом». І зараз її немає, забрали родичі. Прийшли. Це швидка була. Вона була в шоковому стані, звичайно. Вона ж була в цьому будинку, — згадує жінка.

Ще один мешканець будинку Олександр Рулик розповів, що під час атаки чув звук безпілотника, який падав, після чого дрон влучив у будинок сусідів.

— Близько другої ночі літали дрони. Було чутно, як дрон пікірує. І він влучив у будинок сусіда. Звичайно, ми також постраждали в тому плані, що пошкоджений дах. Я тут не перебував, був у себе вдома, на Потьомкінській. Думав, тут це чи не тут. Прийшов, а виявилося, що справді, як сусіди зателефонували, у нас горить квартира моєї дочки. Бачу, тут уже наші пожежники працюють. Вони, звичайно, гасили пожежу. Мені здається, своєчасно, швидко прибули і все це робили. Якби не вони, було б ще більше пошкоджень, — ділиться Олександр Рулик.

Скриншот з відеоМешканець постраждалого будинку Олександр Рулик. Скриншот з відео

За його словами, внаслідок атаки значна частина даху будинку потребує ремонту. Також вибило вікна у сусідньому будинку. Чоловік зазначив, що під час атаки ніхто не загинув і не зазнав серйозних травм.

— Постраждала велика частина даху. Це однозначно, її, напевно, треба міняти. Якщо допоможуть, буде добре. У сусідів також постраждали вікна, тобто їх вибило. Там осколки, можна сказати, біля вуха пролетіли у нашого знайомого. Ну, ось така ситуація. Дуже добре, що ніхто не постраждав. Була жінка, звичайно, у будинку, але вона була не там, де саме стався приліт. Наш сусід, грубо кажучи, допоміг їй вибратися, — розповів Олександр Рулик.

Фоторепортаж

Наслідки обстрілу Миколаєва 11 серпня. Фото: МикВістіНаслідки обстрілу Миколаєва 11 серпня. Фото: МикВісті
Наслідки обстрілу Миколаєва 11 серпня. Фото: МикВістіНаслідки обстрілу Миколаєва 11 серпня. Фото: МикВісті
Наслідки обстрілу Миколаєва 11 серпня. Фото: МикВістіНаслідки обстрілу Миколаєва 11 серпня. Фото: МикВісті
Наслідки обстрілу Миколаєва 11 серпня. Фото: МикВістіНаслідки обстрілу Миколаєва 11 серпня. Фото: МикВісті
Наслідки обстрілу Миколаєва 11 серпня. Фото: МикВістіНаслідки обстрілу Миколаєва 11 серпня. Фото: МикВісті
Наслідки обстрілу Миколаєва 11 серпня. Фото: МикВістіНаслідки обстрілу Миколаєва 11 серпня. Фото: МикВісті
Наслідки обстрілу Миколаєва 11 серпня. Фото: МикВістіНаслідки обстрілу Миколаєва 11 серпня. Фото: МикВісті
Наслідки обстрілу Миколаєва 11 серпня. Фото: МикВістіНаслідки обстрілу Миколаєва 11 серпня. Фото: МикВісті
Наслідки обстрілу Миколаєва 11 серпня. Фото: МикВістіНаслідки обстрілу Миколаєва 11 серпня. Фото: МикВісті
Наслідки обстрілу Миколаєва 11 серпня. Фото: МикВістіНаслідки обстрілу Миколаєва 11 серпня. Фото: МикВісті
Наслідки обстрілу Миколаєва 11 серпня. Фото: МикВістіНаслідки обстрілу Миколаєва 11 серпня. Фото: МикВісті
Наслідки обстрілу Миколаєва 11 серпня. Фото: МикВістіНаслідки обстрілу Миколаєва 11 серпня. Фото: МикВісті
Наслідки обстрілу Миколаєва 11 серпня. Фото: МикВістіНаслідки обстрілу Миколаєва 11 серпня. Фото: МикВісті
Наслідки обстрілу Миколаєва 11 серпня. Фото: МикВістіНаслідки обстрілу Миколаєва 11 серпня. Фото: МикВісті
Наслідки обстрілу Миколаєва 11 серпня. Фото: МикВістіНаслідки обстрілу Миколаєва 11 серпня. Фото: МикВісті

Як повідомляли у ДСНС, під час цього обстрілу в Миколаївській області через падіння боєприпасів та їхніх уламків загорілися суха рослинність і очерет. До ліквідації наслідків атак залучили 41 рятувальника та дев’ять спецавтомобілів.

Крім того, поліцейські документують наслідки нічної атаки безпілотників на Миколаїв та Снігурівську громаду. У Миколаєві пошкоджені приватний і багатоквартирний будинки, а в Снігурівській громаді — три багатоповерхівки, приватний будинок, крамниця та автомобіль.

Автор
Даріна Мельничук
Даріна Мельничук
Кореспондентка
Кореспондентка МикВісті з 2024 року, має фахову журналістську освіту та працює з темами культури, політики, фоторепортажами, інтерв’ю й відеоформатами.

Останні новини про: Шахеди

Атака безпілотниками на Миколаївщину: поліція розпочала розслідування
Росія атакує Україну «шахедами» прямо «з заводу», — радник міноборони
Росіяни посеред дня атакували центр Херсона: загинула жінка, є поранені
Реклама
Читайте також:
новини
Потрійний астрономічний збіг: в обсерваторії розповіли, чи зможуть миколаївці спостерігати сонячне затемнення, Персеїди та парад планет

Юлія Лук’яненко
новини
«Субвенція є, проблем не буде», — у Миколаєві оголосили тендер на харчування школярів за ₴135,5 млн

Аліна Квітко
новини
Ексрозвідник Шевченко оскаржує вирок у справі про держзраду — апеляцію слухатимуть в Одесі

Аліса Мелікадамян
новини
У Березанці планують завершити будівництво укриття в садку до жовтня: депутати додатково виділили на роботи ₴8 млн

Альона Коханчук
новини
На Миколаївщині дослідили свердловини, щоб оцінити запаси підземних вод у прифронтових громадах

Альона Коханчук
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Шахеди

Росіяни посеред дня атакували центр Херсона: загинула жінка, є поранені
Росія атакує Україну «шахедами» прямо «з заводу», — радник міноборони
Атака безпілотниками на Миколаївщину: поліція розпочала розслідування

Потрійний астрономічний збіг: в обсерваторії розповіли, чи зможуть миколаївці спостерігати сонячне затемнення, Персеїди та парад планет

Від операцій до банку крові: на Миколаївщині за цифровими даними перевіряють роботу лікарень

3 години тому

Головне сьогодні