«Чули крики і сипалося скло», — миколаївці розповіли, як пережили нічну атаку дронів

У ніч на 11 серпня російські війська атакували Миколаїв ударними безпілотниками типу «Shahed». Унаслідок удару та падіння уламків суттєво пошкоджено двоповерховий житловий будинок — загорівся дах.

Про це повідомляє кореспондентка «МикВісті».

Крім того, у Миколаєві пошкоджено багатоквартирні будинки та промисловий об’єкт, повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації.

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Через атаку постраждала 75-річна жінка — вона зазнала гострої реакції на стрес. Медики надали їй допомогу на місці, наразі її стан задовільний.

Одна з мешканок поруч розташованих будинків розповіла, що через вибухову хвилю в її будинку вибило вікна. За її словами, після вибуху вона почула, як посипалося скло, а згодом побачила пожежу в сусідньому будинку.

— Вночі був вибух. Я прокинулася від того, що посипалося скло. Спочатку не зрозуміла, у паніці, що сталося. Я, звісно, на вулицю не виходила. Уже потім побачила, що почав горіти оцей будинок. Викликали пожежних. Ну, тут, звісно, темно було. Три години — тут ще й пожежа. А потім я заснула. Уже вранці прокинулася, встала прибрати скло, — каже жінка.

Пошкоджений двоповерховий будинок через російський обстріл. Фото: МикВісті

Крім того, за її словами, серед ночі вона чула крики жінки, у будинок якої влучив безпілотник.

— Були крики. Жіночка з цього будинку кричала: «Помогите потушить, бегом, этот дом». І зараз її немає, забрали родичі. Прийшли. Це швидка була. Вона була в шоковому стані, звичайно. Вона ж була в цьому будинку, — згадує жінка.

Ще один мешканець будинку Олександр Рулик розповів, що під час атаки чув звук безпілотника, який падав, після чого дрон влучив у будинок сусідів.

— Близько другої ночі літали дрони. Було чутно, як дрон пікірує. І він влучив у будинок сусіда. Звичайно, ми також постраждали в тому плані, що пошкоджений дах. Я тут не перебував, був у себе вдома, на Потьомкінській. Думав, тут це чи не тут. Прийшов, а виявилося, що справді, як сусіди зателефонували, у нас горить квартира моєї дочки. Бачу, тут уже наші пожежники працюють. Вони, звичайно, гасили пожежу. Мені здається, своєчасно, швидко прибули і все це робили. Якби не вони, було б ще більше пошкоджень, — ділиться Олександр Рулик.

Мешканець постраждалого будинку Олександр Рулик. Скриншот з відео

За його словами, внаслідок атаки значна частина даху будинку потребує ремонту. Також вибило вікна у сусідньому будинку. Чоловік зазначив, що під час атаки ніхто не загинув і не зазнав серйозних травм.

— Постраждала велика частина даху. Це однозначно, її, напевно, треба міняти. Якщо допоможуть, буде добре. У сусідів також постраждали вікна, тобто їх вибило. Там осколки, можна сказати, біля вуха пролетіли у нашого знайомого. Ну, ось така ситуація. Дуже добре, що ніхто не постраждав. Була жінка, звичайно, у будинку, але вона була не там, де саме стався приліт. Наш сусід, грубо кажучи, допоміг їй вибратися, — розповів Олександр Рулик.

Фоторепортаж

Наслідки обстрілу Миколаєва 11 серпня. Фото: МикВісті

Наслідки обстрілу Миколаєва 11 серпня. Фото: МикВісті

Наслідки обстрілу Миколаєва 11 серпня. Фото: МикВісті

Наслідки обстрілу Миколаєва 11 серпня. Фото: МикВісті

Наслідки обстрілу Миколаєва 11 серпня. Фото: МикВісті

Наслідки обстрілу Миколаєва 11 серпня. Фото: МикВісті

Наслідки обстрілу Миколаєва 11 серпня. Фото: МикВісті

Наслідки обстрілу Миколаєва 11 серпня. Фото: МикВісті

Наслідки обстрілу Миколаєва 11 серпня. Фото: МикВісті

Наслідки обстрілу Миколаєва 11 серпня. Фото: МикВісті

Наслідки обстрілу Миколаєва 11 серпня. Фото: МикВісті

Наслідки обстрілу Миколаєва 11 серпня. Фото: МикВісті

Наслідки обстрілу Миколаєва 11 серпня. Фото: МикВісті

Наслідки обстрілу Миколаєва 11 серпня. Фото: МикВісті

Наслідки обстрілу Миколаєва 11 серпня. Фото: МикВісті

Як повідомляли у ДСНС, під час цього обстрілу в Миколаївській області через падіння боєприпасів та їхніх уламків загорілися суха рослинність і очерет. До ліквідації наслідків атак залучили 41 рятувальника та дев’ять спецавтомобілів.

Крім того, поліцейські документують наслідки нічної атаки безпілотників на Миколаїв та Снігурівську громаду. У Миколаєві пошкоджені приватний і багатоквартирний будинки, а в Снігурівській громаді — три багатоповерхівки, приватний будинок, крамниця та автомобіль.