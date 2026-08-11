 У ДСНС показали наслідки нічної атаки на Миколаїв та область

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Головна Новини Оборона 11:22, 11 серпня, 2026

У ДСНС показали наслідки нічної атаки на Миколаїв та область

Наслідки нічної атаки «Шахедів» на Миколаїв. Фото: ДСНСНаслідки нічної атаки «Шахедів» на Миколаїв. Фото: ДСНС

Вночі 11 серпня росіяни знову атакували Миколаївщину. Внаслідок ударів у Миколаєві суттєво пошкоджено двоповерховий житловий будинок — загорівся дах. 75-річна жінка пережила сильний стрес, медики надали їй допомогу на місці.

Про наслідки атаки повідомили у Головному управлінні ДСНС України у Миколаївській області.

У Снігурівці безпілотник влучив у двір п’ятиповерхового житлового будинку. Там обійшлося без постраждалих та пожежі.

В інших населених пунктах області через падіння боєприпасів та їхніх уламків загорілися суха рослинність і очерет.

До ліквідації наслідків атак залучили 41 рятувальника та дев’ять спецавтомобілів. На окремих місцях волонтери Загону швидкого реагування Товариства Червоного Хреста України допомагали місцевим жителям.

Наслідки нічної атаки «Шахедів» на Миколаїв. Фото: ДСНСНаслідки нічної атаки «Шахедів» на Миколаїв. Фото: ДСНС
Наслідки нічної атаки «Шахедів» на Миколаїв. Фото: ДСНСНаслідки нічної атаки «Шахедів» на Миколаїв. Фото: ДСНС
Наслідки нічної атаки «Шахедів» на Миколаїв. Фото: ДСНСНаслідки нічної атаки «Шахедів» на Миколаїв. Фото: ДСНС
Наслідки нічної атаки «Шахедів» на Миколаїв. Фото: ДСНСНаслідки нічної атаки «Шахедів» на Миколаїв. Фото: ДСНС
Наслідки нічної атаки «Шахедів» на Миколаїв. Фото: ДСНСНаслідки нічної атаки «Шахедів» на Миколаїв. Фото: ДСНС
Наслідки нічної атаки «Шахедів» на Миколаїв. Фото: ДСНСНаслідки нічної атаки «Шахедів» на Миколаїв. Фото: ДСНС

Нагадаємо, за добу до цього росіяни чотири рази атакували Снігурівську громаду «Молніями». Внаслідок одного з ударів у Нововасилівці постраждала 48-річна жінка. У селі пошкоджені приватний будинок та автомобілі. В іншому селі пошкоджені церква та магазин, а у Снігурівці — об’єкт харчової промисловості.

Автор
Марія Хаміцевич
Марія Хаміцевич
Кореспондентка
Кореспондентка МикВісті з 2023 року, спеціалізується на культурі, політиці, фоторепортажах та інтерв’ю, має фахову журналістську освіту й додаткову підготовку з протидії дезінформації та безпеки журналістської роботи.

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