У ДСНС показали наслідки нічної атаки на Миколаїв та область
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- Марія ХаміцевичКореспондентка
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Вночі 11 серпня росіяни знову атакували Миколаївщину. Внаслідок ударів у Миколаєві суттєво пошкоджено двоповерховий житловий будинок — загорівся дах. 75-річна жінка пережила сильний стрес, медики надали їй допомогу на місці.
Про наслідки атаки повідомили у Головному управлінні ДСНС України у Миколаївській області.
У Снігурівці безпілотник влучив у двір п’ятиповерхового житлового будинку. Там обійшлося без постраждалих та пожежі.
В інших населених пунктах області через падіння боєприпасів та їхніх уламків загорілися суха рослинність і очерет.
До ліквідації наслідків атак залучили 41 рятувальника та дев’ять спецавтомобілів. На окремих місцях волонтери Загону швидкого реагування Товариства Червоного Хреста України допомагали місцевим жителям.
Нагадаємо, за добу до цього росіяни чотири рази атакували Снігурівську громаду «Молніями». Внаслідок одного з ударів у Нововасилівці постраждала 48-річна жінка. У селі пошкоджені приватний будинок та автомобілі. В іншому селі пошкоджені церква та магазин, а у Снігурівці — об’єкт харчової промисловості.
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