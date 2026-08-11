У Березанці планують завершити будівництво укриття в садку до жовтня: депутати додатково виділили на роботи ₴8 млн

Позачергова 71 сесія Березанської селищної ради. Фото селищної ради

У Березанській громаді планують завершити будівництво укриття в дитячому садку «Сонечко» до жовтня 2026 року. Для цього на сесії селищної ради депутати виділили кошти та затвердили скориговану проєктно-кошторисну документацію, необхідну для завершення робіт і введення укриття в експлуатацію.

Питання обговорили під час засідання депутатської бюджетної комісії Березанської селищної ради та на засіданні сесії.

Під час сесії депутати погодили кошторисну документацію, яку скоригували після проведення додаткових робіт та зміни вимог до будівництва укриттів. Також депутати підтримали виділення на роботи 8 мільйонів 120 тисяч гривень.

«7 мільйонів 200 тисяч ми виділяли. Тепер ще додатково виділяєм 8 мільйонів 120 тисяч, відповідно до затвердження кошторисної документації», — повідомила керівниця фінансового відділу селищної ради Ірина Дяченко.

Керівниця фінансового відділу селищної ради Ірина Дяченко. Фото з сайту селищної ради

Питання детально обговорили на бюджетній комісії. Зазначалося, що вартість усього скоригованого проєкту складає 72 мільйони 17 тисячі гривень. Для завершення робіт, необхідних для відкриття дитсадка, за словами представників селищної ради, вистачить 8 мільйонів гривень. Зокрема, йдеться про роботи з армування та влаштування залізобетонної плити над укриттям, каналізацію, вентиляцію, зовнішні сходи та інші необхідні роботи.

Водночас всі інші роботи, передбачені скоригованим проєктом, можуть виконати пізніше. У громаді пояснили, що проєкт можна реалізовувати поетапно — залежно від фінансових можливостей бюджету.

За словами керівниці відділу освіти, культури, молоді та спорту Березанської селищної ради Анастасії Смоляк, частина робіт уже виконана — на них витратили близько 44 мільйонів гривень.

До скоригованого проєкту внесли, зокрема, додаткові роботи з облаштування сантехніки, зовнішнього водопроводу та каналізації, підключення дизельного генератора, вентиляційної шахти та зовнішніх сходів.

Окремо передбачили залізобетонну плиту над укриттям. Вона має виконувати захисну функцію, а в майбутньому стати основою для облаштування дитячого майданчика. Також проєкт передбачає огородження території, гумове покриття, тіньові навіси, ігрові комплекси, гойдалки, балансири, лавки, урни та інші елементи благоустрою.

За словами Анастасії Смоляк додаткові роботи необхідні не лише для самого укриття, а й для відновлення території дитсадка, оскільки після будівництва захисної споруди діти втратили значну частину майданчиків для прогулянок.

Також на засіданні комісії пояснили, що коригування документації тривало значний час через нові будівельні та санітарні вимоги. Крім того, для проходження експертизи довелося підтвердити актуальні ціни на будівельні матеріали за допомогою комерційних пропозицій.

За словами керівниці відділу освіти, якщо необхідні для відкриття укриття роботи будуть профінансовані, завершити їх планують у жовтні. Після цього мають відбутися необхідні комісії та процедури для введення об'єкта в експлуатацію.

«Головне нам закінчити роботи», — зазначила Анастасії Смоляк.

Під час бюджетної комісії також наголошували на необхідності визначити чіткі строки завершення робіт підрядником, аби не допустити подальшого затягування будівництва.

Нагадаємо, що минулого року в районній лікарні Березанки завершили капітальний ремонт укриття, яке розраховане на 270 людей.

Також у липні 2026 року Березанська громада отримала чотири сучасні енергетичні станції від німецьких партнерів, які будуть встановлені в освітніх закладах.