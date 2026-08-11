Ексрозвідник Шевченко оскаржує вирок у справі про держзраду — апеляцію слухатимуть в Одесі

Суд у Миколаєві засудив Едуарда Шевченка до 15 років увʼязнення. Фото: МикВісті

Колишній командир Очаківського 73-го морського центру Сил спеціальних операцій та радник мера Очакова Едуард Шевченко оскаржує вирок у справі про державну зраду. Апеляційний розгляд призначили в Одеському апеляційному суді.

Про це повідомляє кореспондентка «МикВісті» з посиланням на дані в YouControl.

Засідання призначене на 3 вересня. Справу розглядатиме колегія суддів Одеського апеляційного суду у складі Ігоря Артеменка, Юліана Кравця та Руслана Громіка.

Інтереси Шевченка в апеляції представлятиме адвокат Олександр Герасимов. У коментарі «МикВісті» він зазначив, що його підзахисний продовжує перебувати у СІЗО, оскільки вирок суду першої інстанції не набрав законної сили.

Нагадаємо, у квітні 2026 року Шевченка колегія суддів Заводського районного суду Ірина Боброва, Інна Притуляк та Вадим Гаврасієнко визнали винним у державній зраді та незаконному поводженні зі зброєю і засудили до 15 років позбавлення волі.

Згідно з резолютивною частиною вироку, суд виправдав Шевченка за частиною 1 статті 111 КК України. Цей епізод стосувався подій 2018 року, пов’язаних із прибуттям британського військового корабля до Одеси. Водночас його визнали винним за частиною 2 статті 111 КК України — державна зрада в умовах воєнного стану, а також за частиною 1 статті 263 КК України — незаконне поводження зі зброєю.

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Справа Едуарда Шевченка

Розгляд справи Едуарда Шевченка, якого звинувачували у співпраці з російськими спецслужбами, розпочався 6 лютого. Про затримання чоловіка за фактом державної зради стало відомо у березні 2023 року. Він не тільки очолював відділ міськради Очакова, що відповідає за безпеку у місті, а й свого часу був командиром 73-го морського центру спецпризначення, ветераном АТО та кавалером державних орденів.

В інтерв’ю журналістам він негативно відгукувався про роки своєї служби у лавах ЗСУ, через несправедливий рівень забезпечення військовослужбовців.

На засіданні 27 травня суд розглядав процес проведення обшуку в помешканні обвинуваченого. Однак, крім темного екрана, побачити нічого було неможливо через відсутність в домі світла. 4 червня суд розглянув обшуки в помешканні батька офіцера Головного управління Генштабу РФ, який повʼязаний зі справою про вербування мера Очакова.

У жовтні суд частково зняв арешт з майна обвинуваченого. Йдеться про мобільний телефон його 16-річного сина та тепловізор.

Як зі справою про держзраду повʼязаний мер Очакова?

Під час затримання Едуарда Шевченка у березні 2023 року СБУ повідомили, зокрема, і про те, що він намагався завербувати мера Сергія Бичкова.

За даними слідства, коли Едуард Шевченко займав посаду керівника відділу охорони та спостереження управління ЖКГ Очаківської міської ради, він отримав завдання від Сергія Колеснікова завербувати мера для лояльного відношення. У безпосередньому спілкуванні з Бичковим у міськраді Шевченко сказав, що з мером хочуть поспілкуватись представники РФ.

«Остерегается очень сильно. Предложил через меня», — відзвітував він тоді Колеснікову після спілкування з очаківським мером.

Вже після затримання Едуард Шевченко заявив, що здивований релізом СБУ, в якому вказано, що він намагався завербувати працювати на росіян мера Сергія Бичкова.

Заступник голови ради громадського контролю Бюро економічної безпеки України Денис Жело прокоментував відсутність претензій у правоохоронців до мера Очакова Сергія Бичкова, колегу якого затримали на державній зраді. За словами Дениса Жело, міський голова Очакова Сергій Бичков «дружив по всіх напрямках з агентом російської розвідки Едуардом Шевченко».

Сам Едуард Шевченко відзначив, що вважає Сергія Бичкова найбільш ефективним мером з усіх, що були в Очакові.

Сам мер майже завжди був закритим для спілкування зі ЗМІ. Коментуючи це, голова Миколаївської ОВА Віталій Кім припустив, що Сергій Бичков не звертається до громади та не звітує про результати роботи через те, що він «непублічна людина».

Під час одного із засідань у справі Едуарда Шевченка заслухали фрагмент діалогу мера Сергія Бичкова з російською стороною. Розмова відбувалась під наглядом представників Служби безпеки України.

Сам Сергій Бичков неодноразово був відсутній, коли суд мав його допитати у цій справі. Суддя Заводського районного суду Миколаєва Ірина Боброва навіть заявила, що їй незрозуміло, чому мер Очакова Сергій Бичков часто перебуває за кордоном, тоді як місто щодня зазнає обстрілів. І лише після кількох викликів 12 лютого міський голова прийшов на допит у суд.