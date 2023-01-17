Глава Николаевской ОВА Виталий Ким предполагает, что мэр Очакова Сергей Бычков не обращается к обществу и не отчитывается о результатах работы из-за того, что он непубличный человек.

Об этом он рассказал в комментарии корреспонденту «НикВести».

Как известно, за 11 месяцев войны избранный мэр Очакова Сергей Бычков ни разу публично не обращался ни к обществу, ни от его имени. Он также не озвучивал никаких проблем, не докладывал о результатах работы. Всю коммуникацию городских властей Очакова с населением вместо мэра ведет его заместитель – Алексей Васьков.

— Не могу вместо него отвечать, это же местное самоуправление и люди его избрали. Но мы с ним сотрудничаем. У меня есть заявки (на строительные материалы, – прим.) от него, которые мы закрываем. То, что выступает заместитель, наверное, это такой (молчаливый, - прим.) человек. Мне все равно. Мы все равно будем направлять на город помощь и сотрудничать с мэром, который сейчас там есть, – прокомментировал Виталий Ким.

Ранее сообщалось, что в Очакове в результате мощного взрыва повреждено более 5000 домов.

Напомним, утром 9 января на подлете с моря в Очаковский порт силы ПВО ликвидировали российский ударно-разведывательный беспилотник оперативно-тактического уровня.

После этого 9 января Очаков потерпел сильные обстрелы. Обстрел был столь сильным, что взрывную волну почувствовали жители Николаева.

В результате обстрела Очакова повреждено около 50 объектов. Начали приходить сообщения о пострадавших, среди которых дети. Некоторых госпитализировали в больницы Николаева.