В городе Очаков Николаевской области, недавно пострадавшего от мощного взрыва, почти не осталось строительных материалов для восстановления и ремонта поврежденных домов.

Об этом в своем обращении рассказал заместитель городского головы Алексей Васьков.

Он также поблагодарил всех неравнодушных, кто уже помог городу. Отдельно он выразил благодарность областным властям и руководству Николаева и Первомайска.

— Я от имени всех жителей Очаковской городской территориальной громады хочу поблагодарить руководство Николаевской ОВА и руководство городов Николаева и Первомайска, руководство областного совета, всех волонтеров, всех, кто присоединился к помощи города Очаков. Мы всем благодарны и работаем. Каждый день обрабатываем по несколько сотен заявлений на выдачу материалов, но хочу сказать, что материалов крайне недостаточно на сегодняшний день у нас почти не осталось ОСБ-плит, пленки, брусьев, шифера и так далее. Если есть возможность, будем рады и благодарны помощи в виде материалов. Еще раз спасибо! Украина победит! – сказал Алексей Васьков.

Следует обратить внимание, что Алексей Васьков в своем обращении обращается от имени городского общества.

В то же время, за 11 месяцев войны избранный мэр Очакова Сергей Бычков ни разу публично не обращался ни к обществу, ни от его имени.

Он также не озвучивал никаких проблем, не докладывал о результатах работы. Всю коммуникацию городских властей Очакова с населением вместо мэра ведет его заместитель - Алексей Васьков.

Ранее сообщалось, что в Очакове в результате мощного взрыва повреждено более 5000 домов.

Напомним, утром 9 января на подлете с моря в Очаковский порт силы ПВО ликвидировали российский ударно-разведывательный беспилотник оперативно-тактического уровня.

После этого 9 января Очаков потерпел сильные обстрелы. Обстрел был столь сильным, что взрывную волну почувствовали жители Николаева.

В результате обстрела Очакова повреждено около 50 объектов. Начали приходить сообщения о пострадавших, среди которых дети. Некоторых госпитализировали в больницы Николаева.

Также сообщалось, что в Очаков отправили два грузовика письма ОСБ для помощи пострадавшим от вчерашних взрывов жителям.