Возросло количество пострадавших в результате ракетных обстрелов Очакова. Пока известно о восьми раненых.

Как сообщает глава Николаевской ОВА Виталий Ким, трое из восьми раненых госпитализированы в Николаев.

- Раненые продолжают поступать, - добавил он.

По информации руководителя полиции Николаевщины Сергея Шайхета, среди раненых пятеро детей.

По состоянию на 17:39 количество раненых в результате ракетного удара достигло 10 человек, сообщила глава Николаевского областного совета Анна Замазеева.

— Сейчас: из-за обстрелов г. Очаков ранены 10 человек, среди них ребенок 2 лет, — сообщила Анна Замазеева.

Напомним, что в результате острела Очакова повреждено около 50 объектов.