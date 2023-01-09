Возросло количество пострадавших в результате ракетных обстрелов Очакова. Пока известно о восьми раненых.
Как сообщает глава Николаевской ОВА Виталий Ким, трое из восьми раненых госпитализированы в Николаев.
- Раненые продолжают поступать, - добавил он.
По информации руководителя полиции Николаевщины Сергея Шайхета, среди раненых пятеро детей.
По состоянию на 17:39 количество раненых в результате ракетного удара достигло 10 человек, сообщила глава Николаевского областного совета Анна Замазеева.
— Сейчас: из-за обстрелов г. Очаков ранены 10 человек, среди них ребенок 2 лет, — сообщила Анна Замазеева.
Напомним, что в результате острела Очакова повреждено около 50 объектов.
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Возросло количество пострадавших в результате ракетных обстрелов Очакова. Пока известно о восьми раненых.
Как сообщает глава Николаевской ОВА Виталий Ким, трое из восьми раненых госпитализированы в Николаев.
- Раненые продолжают поступать, - добавил он.
По информации руководителя полиции Николаевщины Сергея Шайхета, среди раненых пятеро детей.
По состоянию на 17:39 количество раненых в результате ракетного удара достигло 10 человек, сообщила глава Николаевского областного совета Анна Замазеева.
— Сейчас: из-за обстрелов г. Очаков ранены 10 человек, среди них ребенок 2 лет, — сообщила Анна Замазеева.
Напомним, что в результате острела Очакова повреждено около 50 объектов.